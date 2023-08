Carta di credito senza costi e senza conto? Con Carta YOU è possibile

Carta YOU di Advanzia Bank rende più semplice il compito degli utenti di selezionare una carta di credito a zero spese.

Questa carta sta trasformando il mercato in quanto si pone come strumento di pagamento completo con numerosi vantaggi, il tutto senza costi aggiuntivi.

Con carta YOU adesso molti privati ​​possono accedere a uno strumento di pagamento completo e finanziariamente sostenibile.

Infatti, puoi avere Carta YOU senza necessariamente aprire un nuovo conto corrente, e senza sostenere canone mensile o commissioni su pagamenti o prelievi.

Inoltre, questa carta offre vantaggi aggiuntivi, tra cui una polizza assicurativa di viaggio gratuita e la possibilità di pagare a rate.

Se desideri richiedere la carta di credito, accedi al sito web ufficiale di Carta YOU cliccando sul link qui sotto.

Carta di credito senza conto e costi? La scelta ideale è Carta YOU

Carta YOU, oltre a essere una carta di credito a zero spese, possiede anche altre caratteristiche. Il canone, ad esempio, è azzerato e non ci sono requisiti specifici per averlo.

Non ci sono neanche commissioni da pagare su prelievi e pagamenti, sia in Italia che all’estero. Inoltre, non è necessario aprire un nuovo conto corrente.

In quanto nuovo cliente, riceverai anche una polizza viaggi gratuita e potrai pagare i pagamenti sostenuti con la carta a rate.

La carta opera sul circuito MasterCard e possiede un plafond pensato a misura di cliente, con la possibilità di chiedere l’aumento successivamente.

La richiesta della carta di credito è gratuita, così come la sua emissione. Basta semplicemente compilare il modulo online. In brevissimo tempo, otterrai da Advanzia Bank la risposta positiva o negativa.

