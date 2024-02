Carta Oro American Express: risparmia 250 euro sui tuoi acquisti

Se stai cercando una carta di credito con vantaggi esclusivi e risparmi incredibili, la Carta Oro American Express potrebbe essere la scelta ideale per te.

Per un periodo di tempo limitato, esattamente fino al 22 febbraio 2024, potrai ottenere uno sconto di 250 euro sui tuoi acquisti. Dovrai soltanto spendere almeno 3.000 euro nei primi 3 mesi dall’attivazione della carta. Quindi, con questa carta di credito, ogni acquisto si trasforma in risparmio.

La quota annuale è gratuita per il primo anno, poi pagherai solo 20 euro al mese dal secondo in poi. Inoltre, potrai scegliere tra il rimborso delle spese a saldo o a rate. Se accumuli punti con il Club Membership Rewards, potrai convertirli in fantastici premi.

Carta Oro American Express: sicurezza e facilità d’uso

American Express pone molta attenzione alla sicurezza dei tuoi acquisti. Carta Oro, infatti, ha una protezione antifrode e degli acquisti, che copre qualsiasi cosa tu acquisti per 90 giorni in caso di furto o danneggiamento. In ogni caso, c’è il servizio clienti h24 pronto ad assisterti.

Per quanto riguarda la richiesta della carta di credito, la procedura è rapida e facile. Avrai bisogno delle tue informazioni bancarie, di un documento d’identità, del codice fiscale.

Però, per essere accettata, dovrai avere un reddito annuo lordo di almeno 25 mila euro. Ricorda che per ottenere lo sconto di 250 euro, dovrai spendere 3.000 euro nei primi 3 mesi dall’attivazione della carta.

Non rinunciare a tutti questi vantaggi. Se il tuo reddito arriva alla soglia richiesta, clicca sul bottone qui sotto e richiedi la carta, perché la promo sta per scadere.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.