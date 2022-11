Carta prepagata in plastica riciclata, ecco di chi è l’idea

Una carta prepagata in plastica riciclata dagli oceani: ecco la nuova idea di Banca Sella, pensata esclusivamente per i giovani di 12 anni in su.

Questa carta è abbinata a un’app con la quale imparare la gestione dei risparmi tramite smartphone e pagare gli acquisti in negozio o online.

Una soluzione “full green” pensata dalla banca, semplice da usare per chi si approccia per la prima volta con la moneta digitale.

Carta prepagata per i giovani, ecco come richiederla

Come richiedere questa carta prepagata in plastica riciclata? La prima cosa da fare è accedere a questa pagina, cliccare su “Apri il conto online” e scegliere tra il conto Banca Sella Start o Premium, che hanno costi e servizi differenti.

Fatto questo, oltre alla normale carta di credito o debito, si può richiedere Sella Junior.

Per quanto riguarda la composizione ecologica della carta, è fatta in un materiale completamente riciclato e che è stato ricavato da vari oggetti di plastica, come bottiglie raccolte su fondali e spiagge, reti da pesca e rifiuti di plastica vari.

Ciò è stato possibile soltanto grazie a governi ed enti locali che hanno aderito all’iniziativa di Parley, un’organizzazione ambientale che sensibilizza la fragilità e la bellezza degli oceani.

Come dicevano, Sella Junior si rivolge ai ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni ed è collegata all’app dei genitori.

Con questa carta i ragazzi potranno gestire in autonomia le proprie spese, anche quando sono all’estero, semplicemente utilizzando l’app per visualizzare i movimenti.

Inoltre, sempre tramite l’app, potranno visionare il salvadanaio digitale oppure le statistiche, in modo da poter mettere da parte somme di denaro.

Tramite sempre l’app Sella installata sui loro dispositivi mobili, i genitori potranno ricaricare la carta in modo istantaneo ma anche, in caso di necessità, riattivarla o bloccarla, limitare determinati utilizzi e monitorare movimenti e saldo.

