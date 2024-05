Carta prepagata per minorenni? PixPay regala 5€ codice sconto PIXFIN

Organizzare un viaggio d’istruzione per i propri figli non è mai semplice, soprattutto quando si tratta di insegnare loro a gestire il denaro. La soluzione perfetta potrebbe essere una carta prepagata per minorenni. PixPay, in particolare, rende tutto più innovativo e sicuro con l’intento di offrire ai giovani un’esperienza educativa unica sul fronte finanziario. Appartenente al circuito Mastercard, questa carta è stata pensata per chi ha più di 10 anni. Un’app è per i genitori, mentre l’altra per i figli.

Carta prepagata per minorenni: controllo genitoriale senza compromessi

In quanto genitore, con PixPay sei in grado di monitorare le spese dei tuoi figli in tempo reale, impostando dei limiti di pagamento. Volendo, puoi anche bloccare specifici commercianti, tanto per impedire a tuo figlio di giocare d’azzardo o di acquistare sigarette. Inoltre, puoi usarla anche per scopi diversi: impostare l’invio automatico di una specifica somma o dargli la paghetta settimanale.

Oltre a essere quella che è, PixPay educa pure alla gestione intelligente del denaro. Funzionalità come il risparmio automatico, la cassaforte remunerata e il monitoraggio dell’impronte di carbonio delle spese insegnano ai figli a capire quanto sia importante risparmiare e salvaguardare l’ambiente.

Non manca la possibilità di personalizzare la carta. I tuoi figli potranno scegliere tra oltre 100 design diversi, che renderanno la loro PixPay unica e speciale. Ogni viaggio istruttivo verrà accompagnato dalla loro carta preferita, pronta a essere utilizzata in modo sicuro e controllato.

Insomma, con PixPay non solo dai ai tuoi figli uno strumento di pagamento, ma offri loro anche un importante passo verso l’indipendenza e la consapevolezza finanziaria. E la parte migliore? Puoi richiederla e ordinarla direttamente online, in pochi minuti. Inoltre, se inserisci il codice sconto PIXFIN, avrai 5 euro di bonus. Semplifica la tua vita con PixPay, la carta prepagata per minorenni migliore al mondo!