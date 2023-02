Carta YOU, con questa carta di credito non è necessario il conto corrente

Se un tempo l’attivazione di una carta di credito comportava, oltre al disbrigo di varie pratiche burocratiche, anche l’apertura contestuale di un conto corrente nella stessa banca emittente, poteva apparire utopica, adesso fortunatamente i tempi sono cambiati.

Questo vuoto “finanziario” è stato oggi colmato da quelle che vengono definite carte indipendenti, ossia carte di pagamento che non hanno nessun vincolo con le banche.

Inoltre, con queste carte non è necessario essere titolari di un conto corrente nella stessa banca che deve emettere la carta.

Il classico esempio, se non che uno dei migliori, è Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una soluzione studiata per coloro che desidera lo strumento di pagamento top senza necessariamente cambiare banca.

Stiamo parlando di una MasterCard Gold che mette a disposizioni tantissimi servizi senza pagare canone mensile e costi di commissione.

Ecco perché optare per la carta di credito YOU

La peculiarità di carta YOU è quella di riuscire a combinare i vantaggi propri di una carta di credito a quelli di una MasterCard Gold, con ulteriori benefici di indubbio valore.

Un esempio è l’assicurazione di viaggio, che è gratuita e completa, sia per chi ama viaggiare in Italia e sia per chi predilige mete all’estero.

Il credito a disposizione è gratuito e privo di interesse fino a 7 settimane, grazie ai pagamenti flessibili e frazionati e alla possibilità di saldare quanto dovuto in fattura con bonifico bancario da un conto già esistente.

Per quanto riguarda i costi, Carta YOU non chiede ai propri clienti un canone mensile, i prelievi presso tutti gli sportelli ATM sono gratuiti, sia in Italia che all’estero.

Parlando, invece, di acquisti all’estero, non ci sono costi aggiuntivi e quanto acquistato può essere pagato usando il Chip EMV, un sistema sicuro e che impedisce la clonazione della carta.

Per richiedere Carta YOU basta accedere a questa pagina, inserire i dati personali e seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.

Per l’emissione e la consegna, che avviene in pochi giorni, non si paga nulla.

