Una carta di credito a canone zero per sempre? Non è un'utopia: è Carta YOU

Immagina di poter beneficiare di tutti i vantaggi di una carta di credito, senza commissioni annuali né la necessità di aprire un nuovo conto corrente. Un’utopia? No: è Carta YOU. Non una qualsiasi Mastercard Gold, ma una soluzione di pagamento flessibile che non richiede alcun canone mensile, né commissioni per prelievi o acquisti effettuati all’estero.

Emessa da Advanzia Bank – fondata nel 2005 in Lussemburgo e oggi uno dei principali fornitori di carte di credito online – rappresenta una vera e propria ventata di novità nel panorama del banking e può vantare già oltre due milioni di clienti soddisfatti. Vuoi saperne di più? Continua a leggere per capire meglio cosa offre Carta YOU e perché è così gettonata.

Carta YOU: l’unica Mastercard 100% senza commissioni

Massima flessibilità, libertà di gestire le tue spese e convenienza: sono queste le parole chiave che riassumono tutti i vantaggi di Carta YOU. Come già anticipato, il suo punto di forza è l’assenza di canoni mensili o annuali, per sempre. Inoltre, non ci sono commissioni per i prelievi di contanti, neppure all’estero, presso oltre un milione di sportelli automatici in oltre 35 milioni di punti di accettazione.

Se viaggi spesso per lavoro o per piacere, sappi che Carta YOU offre anche una assicurazione di viaggio completa e gratuita che ti protegge da inconvenienti di qualsiasi natura – dagli infortuni ai furti. Quale altra soluzione ti offre vantaggi simili? La carta è abilitata a pagamenti online e fisici, anche attraverso tecnologia contactless. Poiché parte del circuito Mastercard, Carta YOU è tra le carte più accettate al mondo e si avvale dei più elevati standard di sicurezza per mantenere i tuoi pagamenti sempre al sicuro, tra cui Mastercard SecureCode e chip EMV che previene e protegge i tuoi dati da accessi non autorizzati, impedendone la copia o la falsificazione.

Oltre alle commissioni e canone azzerati, Carta YOU non prevede alcun costo aggiuntivo per la sostituzione della carta, né per il suo blocco o il cambio del codice PIN. Anche la richiesta, l’emissione e la spedizione – che avviene tra i dieci e i quattordici giorni lavorativi – sono completamente senza costi.

Richiedi qui la tua Carta YOU

Come funzionano il rimborso e la rateizzazione?

Un’altra comodità di Carta YOU riguarda il tuo conto corrente. A differenza della concorrenza, infatti, non è necessario cambiare banca per sfruttare tutti i vantaggi: potrai semplicemente utilizzare una linea di credito aggiuntiva per saldare le tue bollette con un conto corrente già esistente.

A proposito di rimborsi e pagamenti, sapevi che la Mastercard Gold di Advanzia Bank garantisce anche assoluta indipendenza? Avrai infatti a disposizione un periodo di pagamento senza interessi fino a 7 settimane, che potrai organizzare come meglio credi e in base alle tue esigenze. Puoi rimborsare l’intero importo speso, o solo una parte, grazie all’opzione di pagamento frazionato flessibile. Si tratta di un servizio speciale, che ti consente di decidere ogni mese quanto desideri pagare al momento della ricezione del riepilogo e quanto, invece, in un momento successivo. La rateizzazione è possibile se l’importo minimo ammonta al 3% del saldo ed è pari ad almeno 30 euro.

Il rimborso è su base mensile (TAN: 22,11%; TAEG 24,50%) e il calcolo del TAEG è basato sul seguente esempio rappresentativo costi del credito:

l’importo netto del prestito è di EUR 1.500 (utilizzato interamente dal primo giorno); periodo di rimborso di un anno, in 12 rate mensili di EUR 140.47; l’importo totale (capitale + interessi) è di EUR 1.685,64. L’esempio non prevede nuovi prelievi effettuati con la carta, inadempienze nei pagamenti o modifiche delle condizioni contrattuali pattuite.

Questo esempio non prevede nuovi prelievi effettuati con la carta, eventuali inadempienze nei pagamenti oppure modifiche delle condizioni contrattuali.

Carta YOU senza canone: richiedila qui

Richiesta, verifica e requisiti per richiedere Carta YOU

Richiedere Carta YOU è semplice e veloce, bastano pochi minuti. Gli unici requisiti base sono solo aver già compiuto diciotto anni ed essere residente in Italia. Durante la richiesta, tieni a portata di mano la tua carta d’identità (o il passaporto) e il tuo smartphone. Ti serviranno per effettuare una verifica dell’identità e firmare, successivamente, il contratto con firma digitale. Advanzia Bank effettua una valutazione sulla solvibilità.

E il limite di credito? Inizialmente, spiega l’azienda, potrebbe essere più basso. Ma con il passare del tempo, una volta registrate entrate di pagamento regolari, questo limite potrà essere rivisto. Il resto è storia: entro massimo due settimane dalla richiesta riceverai direttamente a casa la tua nuovissima Carta YOU, oro fiammante. Attivala online, in totale autonomia, per accedere a tutti i suoi vantaggi esclusivi, che ricordiamo essere: nessun canone mensile né annuale, nessuna commissione per prelievi o acquisti all’estero, un’assicurazione di viaggio inclusa, opzioni di pagamento e rimborso flessibili e rateizzabili. Tutto ciò di cui hai bisogno, racchiuso in una “piccola” carta di credito.

Il team di assistenza è sempre a disposizione per supporto e informazioni, sia attraverso il numero gratuito +39 800 761677 che tramite e-mail all’indirizzo clienti@cartayou.it.

Affidati a Carta YOU: l’unica soluzione completa e senza costi per tutte le tue esigenze finanziarie.

Per maggiori informazioni visita www.cartayou.it

TAN: 22,11%; TAEG 24,50%. Esempio rappresentativo costi del credito: l’importo netto del prestito è di EUR 1.500 (utilizzato interamente dal primo giorno); periodo di rimborso di un anno, in 12 rate mensili di EUR 140.47; l’importo totale (capitale + interessi) è di EUR 1.685,64. L’esempio non prevede nuovi prelievi effettuati con la carta, inadempienze nei pagamenti o modifiche delle condizioni contrattuali pattuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.