Carta YOU: la carta di credito gratis a cui non manca nulla!

Carta YOU è la carta di credito per tutti e gratuita, che offre tutti i vantaggi del caso ma a canone zero! Richiedendola puoi infatti avere la possibilità di pagare i tuoi acquisti con un termine di scadenza molto ampio, scegliendo le modalità che preferisci e beneficiando anche di un’assicurazione di viaggio inclusa!

Carta YOU: flessibilità di pagamento e assicurazione viaggio inclusa

Carta YOU è una carta di credito che fa parte del circuito MasterCard Gold. Ecco nel dettaglio tutti i vantaggi che puoi avere richiedendola adesso:

– Canone gratuito e zero commissioni: la carta non ha nessuna quota periodica e consente di prelevare in tutti gli sportelli automatici che supportano il circuito di pagamento MasterCard.

– Accettata ovunque: effettua acquisti in tutto il mondo presso negozi fisici ma anche online.

– Pagamento flessibile: puoi scegliere di pagare i tuoi acquisti in un’unica soluzione o a rate, senza interessi, con un tempo a disposizione di 7 settimane. Effettuando un acquisto durante il periodo di liquidazione (il 16 di un mese), riceverai il riepilogo a metà del mese successivo, con possibilità di saldare entro il 3 del mese seguente.

– Senza la necessità di cambiare banca: puoi collegare Carta YOU a un conto corrente di cui sei già titolare, senza dover aprire un nuovo IBAN. Il pagamento della carta avviene tramite bonifico bancario o addebito diretto SEPA.

– Assicurazione di viaggio gratuita e completa: sei coperto da una polizza assicurativa che ti protegge in caso di incidenti, malattie, ritardi, perdite o furti di bagagli, annullamenti o modifiche di voli, e molto altro ancora.

Carta YOU è una carta di credito accettata in oltre 36 milioni di punti vendita in tutto il mondo, che ti offre la massima flessibilità e sicurezza. Puoi effettuare acquisti anche in modalità contactless, con il tuo smartphone o smartwatch, grazie alla tecnologia NFC. Puoi monitorarla e gestirla in tempo reale tramite il portale clienti online o l’app disponibile per smartphone Android e iOS.

Richiederla è facile e veloce: ti basta compilare il modulo online, fornendo un numero di telefono e un indirizzo email, dove riceverai un link da cui poter verificare i contratti tramite il codice OTP inviato via SMS. Riceverai la carta a casa tua in pochi giorni, pronta per essere attivata e utilizzata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.