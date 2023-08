Carta YOU: la Carta Mastercard Gold che si richiede in 2 minuti

Carta YOU è la carta credito proposta da Advanzia Bank che non prevede commissioni annuali, né costi di attivazione o di spedizione.

Carta YOU appartiene al circuito Mastercard e questo garantisce massima accettazione della carta sia per gli acquisti online che nei negozi fisici. La carta consente anche di prelevare denaro in contanti in tutto il mondo senza commissioni presso qualsiasi sportello automatico contrassegnato con il marchio Mastercard, entro i limiti della disponibilità di credito.

Tutte le spese effettuate con la carta possono essere saldate tramite bonifico direttamente dal proprio conto corrente attuale al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni.

Uno dei vantaggi offerti da Carta YOU è la flessibilità nella gestione delle spese. Grazie a questa carta è possibile accedere ad un credito gratuito fino a 7 settimane: per gli acquisti effettuati all’inizio del nuovo periodo di liquidazione – il 16 di un mese -, si riceverà il riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo e si avrà tempo fino al 3 del mese successivo per saldare l’importo senza alcun interesse.

Alla ricezione di ciascun riepilogo delle transazioni, è anche possibile decidere se trasferire l’importo intero o un importo parziale. Non è necessario comunicare in anticipo l’importo che di desidera trasferire. Se si decide di rimborsare solo un importo parziale, è importante trasferire almeno l’importo minimo indicato sul riepilogo delle transazioni (3% dell’importo totale dovuto e almeno 30 €). È anche possibile pagare più del minimo richiesto.

Per richiedere Carta YOU non sono necessari particolari requisiti di base, è sufficiente aver computo 18 anni ed essere residente in Italia. Non è necessario aprire un conto bancario. La procedura per richiedere Carta YOU è semplice richiede qualche minuto: èsufficiente compilare un semplice modulo online e seguire le istruzioni inviate via email. Una volta completata la richiesta, si riceverà la carta entro circa 10-14 giorni lavorativi.

Per conoscere l’offerta completa di Carta YOU clicca qui.

