Carta YOU: per quanto tempo il canone è gratis?

Carta YOU è una delle recentissime novità di Advanzia Bank. Viene pubblicizzata, infatti, come una tra le uniche carte di credito senza canone mensile né annuale e dalle commissioni di prelievo e utilizzo all’estero completamente azzerate. Ma è davvero così?

Carta YOU offre un canone gratuito per sempre?

È lecito pensare che Carta YOU, come altre soluzioni finanziarie concorrenti, offra canone azzerato solamente per un tempo limitato, spesso si parla del primo anno. Tuttavia, la Mastercard Gold di Advanzia Bank si distingue proprio per questo aspetto: l’esenzione dal pagamento di un canone o delle commissioni è permanente, anche dopo il secondo anno di contratto e per tutti i successivi. Le uniche commissioni – specifica l’istituto bancario – potrebbero essere applicate dalle banche che gestiscono i bancomat.

È sicuro affermare perciò che il canone di Carta YOU sarà gratuito per sempre – o almeno finché l’utente non scelga di recedere dal contratto. Questo non è altro che uno dei tanti vantaggi che la carta offre ai propri clienti. A differenza delle altre, infatti, non è necessario cambiare banca, né aprire un nuovo conto corrente per usufruire delle sue funzionalità. Inoltre, i titolari possono sempre scegliere tra rimb0rso totale e flessibile. Sarai libero, in poche parole, se scegliere di saldare immediatamente il pagamento o se rinviare a più tardi, con un pagamento differito senza interessi fino a 7 settimane.

In più, Carta YOU permette di domiciliare i pagamenti tramite addebito diretto SEPA e di trasferire denaro sul proprio conto bancario. Sono presenti più funzionalità di pagamento tramite dispositivi mobili, mentre la gestione è affidata all’applicazione per smartphone che permette di ottenere una panoramica in tempo reale e completa delle proprie transazioni. Completano la considerevole offerta di Advanzia Bank una assicurazione viaggio gratuita e completa, oltre alle più recenti tecnologie di sicurezza a protezione degli acquisti.

Richiedere Carta YOU è semplice, veloce e completamente online. Basta collegarsi a questo link e inserire tutti i dati richiesti. Emissione e consegna a casa gratuite sono garantite tra i 10 e i 14 giorni lavorativi.

