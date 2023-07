Carta YOU: scegli la modalità di rimborso più adatta alle tue esigenze

Carta YOU è una carta di credito pensata per offrire ai suoi utenti la massima flessibilità e convenienza. Uno dei suoi principali vantaggi è l’assenza di commissioni annuali, che la rende perfetta per coloro che vogliono avere accesso ai vantaggi di una carta di credito senza dover pagare costi aggiuntivi.

Carta YOU non ha costi di attivazione, nessun canone annuale e non prevede alcuna commissione sugli acquisti e sui prelievi nei bancomat di tutto il mondo.

La carta appartiene al circuito Mastercard e questo garantisce massima accettazione ovunque nel mondo.

I vantaggi offerti da Carta YOU

Carta YOU consente di pagare gli acquisti senza interessi con un termine di scadenza fino a 7 settimane. Quindi, se si effettua un acquisto all’inizio del nuovo periodo di liquidazione, (il 16 di un mese), si riceverà il riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo e si avrà tempo per saldare l’importo fino al 3 del mese seguente, senza alcun interesse.

La carta offre anche un’opzione di pagamento differito, consentendo di scegliere la modalità di rimborso più adatta alle proprie esigenze personali. La carta permette di decidere ogni mese quanto pagare all’arrivo del riepilogo delle transazioni e quanto in un momento successivo. In questo caso l’importo minimo da saldare al momento della ricezione del riepilogo ammonta al 3% del saldo ed è pari ad almeno 30€.

Infine, la Carta YOU garantisce elevati standard di sicurezza grazie all’utilizzo delle più recenti tecnologie di protezione e grazie al Mastercard SecureCode protegge al meglio contro l’utilizzo improprio dei dati della propria carta di credito su Internet.

Carta YOU è semplice da attivare. Per richiederla basta compilare il form online e seguire le istruzioni che vengono inviate via email e avere a portata di mano la tua carta d’identità o passaporto e il tuo smartphone. La verifica dell’identità e la firma del contratto avverranno tramite un codice OTP inviato tramite SMS.

Per richiedere Cart YOU non sarà necessario cambiare, gli importi spesi con la carta di potranno saldare tramite bonifico bancario dal proprio conto esistente al momento della ricezione del riepilogo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.