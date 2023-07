Carta YOU: senza commissioni e senza cambiare banca

Carta YOU è una carta di credito senza commissioni annuali per sempre, senza commissioni sui prelievi e può essere attivata senza dover cambiare banca.

Questa carta, oltre ad essere gratuita, offre una vasta gamma di vantaggi e servizi che permettono di gestire le proprie spese quotidiane con il massimo della flessibilità.

Uno dei principali vantaggi offerti da Carta YOU è l’assenza di commissioni per prelievi di denaro e acquisti all’estero. In viaggio o in vacanza, è possibile utilizzare la carta in tutto il mondo senza preoccuparsi di costi extra o tasse nascoste.

Inoltre, Carta You non richiede di cambiare banca per poterla utilizzare: ogni mese si riceverà un riepilogo delle transazioni che si potrà pagare tramite bonifico bancario dal proprio conto bancario esistente.

La procedura per l’attivazione della carta è facile e veloce: è possibile effettuare la richiesta online in autonomia senza bisogno di passare attraverso complicate procedure burocratiche.

Carta You offre un credito gratuito fino a 7 settimane, questo permette di gestire al meglio il denaro e di avere una maggiore flessibilità finanziaria.

Inoltre, la carta offre un’opzione di pagamento frazionato flessibile che consente di decidere ogni mese quanto si desidera pagare al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni e quanto in un momento successivo.

Grazie all’applicazione mobile è possibile controllare in tempo reale tutti i movimenti e i saldi del tuo conto. Con un semplice click è possibile effettuare pagamenti e controllare le spese.

Carta YOU appartiene al circuito Mastercard ed è dotata delle più recenti tecnologie di sicurezza, incluso il Mastercard SecureCode per effettuare gli acquisti online in modo totalmente sicuro.

Infine, Carta You offre un servizio clienti gratuito attivo 24 ore su 24 con un team di esperti pronto ad aiutarti in qualsiasi momento.

Per conoscere l'offerta completa di Carta You clicca qui.

