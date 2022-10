Carte di credito ed estero: quale scegliere?

Per molte persone, in ottica lavoro o vacanze, è normale trovarsi al di fuori dei confini nazionali con una certa frequenza.

Trovare delle carte di credito che si sposano bene con un contesto extra-nazionale dunque, è una necessità concreta. Fino a pochi anni fa infatti, gli istituti bancari applicavano commissioni salate su prelievi e acquisti effettuati con tali strumenti di pagamento al di fuori dell’Italia.

Ad oggi, la situazione è migliorata ma è bene fare attenzione alle condizioni della propria carta di credito prima di effettuare transazioni all’estero per evitare spiacevoli sorprese.

A livello pratico però, qual è la migliore carta di credito all’estero? Le condizioni proposte da Carta YOU rappresentano la situazione ideale per chi viaggia spesso.

Questa infatti, si presenta ai clienti senza commissioni in caso di prelievo, sia in Italia che nel resto del mondo. Allo stesso modo, gli acquisti all’estero non prevedono alcun tipo di costo aggiuntivo.

Carte di credito all’estero? con Carta YOU i vantaggi sono molteplici

Chi viaggia con Carta YOU in tasca però, può ottenere anche altri vantaggi a dir poco interessanti. Si parla infatti di un’assicurazione viaggio inclusa, con copertura totale.

Queste caratteristiche, ottime quando ci si trova al di fuori dell’Italia, si aggiungono a tante altre che caratterizzano questo strumento per i pagamenti. L’assenza di un canone annuale, rende tale carta più accessibile a tutti: una caratteristica alquanto rara in questo settore.

Va poi valutato anche il pagamento frazionato flessibile e alla possibilità di posticipare lo stesso fino a 7 settimane. Il servizio clienti gratuito, disponibile 24 ore su 24, abbinato ai più moderni sistemi di sicurezza, sono garanzie non da poco per gli utenti di Carta YOU.

Tutto ciò, abbinato alla comodità dei pagamenti contacless e alla possibilità di ottenere la carta senza dover cambiare banca, rendono questo strumento sempre più diffuso e apprezzato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.