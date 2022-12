Carte con credito gratuito: quale scegliere?

Le carte di credito sono strumenti di pagamento flessibili, che permettono una gestione ideale per le proprie finanze.

Ciò però, non significa che siano tutte convenienti sotto il punto di vista economico. Molto spesso infatti, il credito proposto ai clienti da banca ed entità simili ha un costo.

Tenuto conto di ciò, va considerato che esistono piattaforme che offrono carte con credito gratuito, un po’ come avviene con Carta YOU. Il credito gratuito permette di posticipare il pagamento di un bene/servizio senza per forza dover pagare un interesse sul denaro anticipato dalla piattaforma.

Un vantaggio considerevole per chi ama lo shopping e utilizza regolarmente le carte di credito. Stiamo parlando di un margine temporale infatti, che offre ampio spazio di manovra economica.

Ottenere queste condizioni così vantaggiose infatti, sul medio-lungo periodo può far risparmiare parecchio denaro.

Carte con credito gratuito? Carta YOU offre fino a 7 settimane senza costi aggiuntivi

La già citata Carta YOU offre credito gratuito per 7 settimane: un vantaggio non da poco che, tra le altre cose, si va ad aggiungere a tanti altri proposti da questa piattaforma.

Il servizio in questione infatti, permette di effettuare pagamenti contactless e non necessita, da parte del cliente, di cambiare la sua attuale banca. Un altro vantaggio considerevole è l’assenza di commissioni nel contesto di:

canone annuale ;

; prelievo di cash da ATM ;

; acquisti all’estero.

Il tutto con un servizio clienti gratuito, attivo 24 ore su 24 e accessibile anche attraverso un portale online.

Carta YOU però, riesce ad andare oltre, proponendo anche un’assicurazione di viaggio gratuita e completa che denota come l’offerta di Advanzia Bank è ideale per chi si trova spesso all’estero (sia per vacanza che per lavoro).

Dulcis in fundo, questa carta di credito è anche facile da richiedere. Basta compilare un form, per un tempo complessivo di circa 2 minuti e, tempo qualche giorno, la relativa carta di credito Mastercard sarà recapitata direttamente a domicilio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.