Carte di credito in pericolo: boom di truffe online e presso Bancomat

Le carte di credito di tutti gli utenti sono in pericolo a causa di un boom di truffe online e presso bancomat. Sono questi i dati registrati dai più importanti esperti di sicurezza informatica e raggiri del web. Secondo quanto rilevato, lo scorso anno oltre 2,9 milioni di italiani hanno subito truffe legate ai pagamenti elettronici. Le perdite stimate, come conseguenza a questi attacchi sono di 880 milioni di euro.

Nel 38,1% dei casi tutto è iniziato da una falsa email. Le truffe phishing sono le più utilizzate dai cybercriminali che amano sottrarre informazioni sensibili e dettagli di pagamento per il furto di identità e di denaro. Basta che la vittima clicchi sul link credendo in quello che legge per fornire tutte le informazioni volute dai criminali del web e così trovarsi senza più risparmi sul conto corrente.

Il boom di truffe online e presso bancomat che mettono in pericolo le carte di credito degli utenti continuano. Il 28,4% viaggia attraverso SMS che sembrano essere stati inviati dalla propria banca. Anche in questi casi l’effetto urgenza e il panico che generano nel destinatario lo spingono ad agire velocemente cliccando sul link per bloccare fantomatici pagamenti non autorizzati o accessi sconosciuti.

Carte di Credito e Bancomat in pericolo con le nuove truffe online

Le nuove truffe online stanno mettendo in pericolo tutti gli utenti con carte di credito e presso bancomat. Tra le prede preferite dai cybercriminali ci sono i giovani tra i 18 e i 24 anni. Sono questi i bersagli più amati dai truffatori. Nondimeno, anche le fasce più deboli, come gli anziani, sono le vittime più gettonate dai criminali del web.

Tuttavia, ciò che preoccupa è il numero di vittime che non denuncia. Infatti, oltre un quarto delle vittime non denuncia alle autorità competenti quanto successo. Si tratta del 26,1%. Molti di questi perché sottovalutano il danno economico mentre altri perché si vergognano o non ritengono più necessario denunciare.