Carte di credito gratis? Ecco la migliore offerta di ottobre

Le carte di credito sono indubbiamente convenienti per una vasta gamma di utenti al giorno d’oggi. In effetti, possederne uno fa realmente la differenza, sia che si tratti di un lavoratore che di un pensionato. D’altronde è uno strumento di pagamento che è diventato così importante che permette di fare acquisti in modo semplice e veloce. Innanzitutto il fatto che di questi tempi si possano acquistare oggetti a basso prezzo utilizzando la carta non fa che aumentare la voglia di acquisirli.

Andando un po’ oltre la loro disamina in generale, quale è la carta di credito gratis migliore in questo mese di ottobre? Dopo le varie comparazioni di rito, possiamo affermare che Carta YOU di Advanzia Bank batte tutte le altre.

Vediamo cosa offre di cosa interessante questa carta di credito.

Carta YOU: il meglio tra le carte di credito in questo mese di ottobre

Perché Carta YOU di Advanzia Bank si distingue da tutte le altre carte di credito? Come detto in precedenza è gratis, ovvero non è previsto un costo annuale e non ci sono commissioni per pagamenti e prelievi in contanti effettuati ovunque nel mondo.

È inclusa anche un’assicurazione di viaggio gratuita e completa. Inoltre non è necessario cambiare banca, quindi la procedura di attivazione è molto veloce.

Al riguardo, il processo di accettazione e verifica della situazione economica di un cliente è molto rigoroso. Prima di accettare qualsiasi cliente, Advanzia Bank effettua una serie di verifiche volte a valutare la sua solidità finanziaria e il suo profilo di rischio.

Parlando di vantaggi, con la carta si possono ottenere fino a 7 settimane di credito gratuito e la possibilità per il cliente di scegliere la modalità di rimborso, che può essere in un’unica soluzione o a rate.

Per quanto riguarda la sicurezza, Advanzia Bank ha adottato lo standard di sicurezza Mastercard SecureCode, attraverso cui si può acquistare online senza rischi e nessuna spesa aggiuntiva. Accedendo a questa pagina si può inoltrare la richiesta di Carta YOU.

