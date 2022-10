Carte prepagate ed assicurazioni: quale servizio scegliere

Le carte prepagate, nel corso degli ultimi anni, sono strumenti per i pagamenti che si sono evoluti in maniera impressionante.

Questi infatti, oltre alla possibilità di effettuare acquisti online e offline, propongono una serie alquanto variegata di servizi extra.

Tra le tante carte, esistono alcune che, come HYPE, offrono delle formule assicurative alquanto avanzate. Attraverso tali polizze è possibile ottenere molta più tranquillità quando, per esempio, ci si trova in viaggio al di fuori dei confini nazionali.

HYPE Premium, nello specifico, propone una soluzione alquanto ampia che include:

copertura delle spese mediche ;

; rimborso in caso di smarrimento bagagli ;

; rimborso per ritardi dei voli ;

; Fast Track (gratuito fino al 31/12/2022) negli aeroporti di Fiumicino, Linate, Venezia, Olbia e Catania.

Carte prepagate ed assicurazioni? Con HYPE Premium una soluzione ideale

HYPE Premium è la formula avanzata che nel contesto delle carte prepagate e delle assicurazioni, offre uno dei migliori servizi possibili. Non va dimenticato però che, già con la carta HYPE standard è possibile ottenere dei vantaggi concreti.

Si parla di una formula di cashback, per ottenere indietro una piccola somma di denaro per ogni acquisto effettuato. Lo strumento di analisi delle spese poi, utilizzabile attraverso l’app mobile, permette di tenere sempre sotto controllo il proprio stato finanziario.

Non mancano poi le utility come il salvadanaio virtuale, gli obiettivi economici da raggiungere e di un sistema per effettuare investimenti a partire da un euro.

La possibilità di richiedere prestiti, da 2.000 fino a 25.000 euro, attraverso l’app e l’accesso ai conti deposito di illimity, aprono diversi scenari interessanti che vanno oltre alla semplice combinazione carta prepagata e conto online.

Il tutto con una carta Mastercard che offre le garanzie di solito legate a questo prestigioso circuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.