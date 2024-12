Case Airbnb usate come call center per truffe

Le autorità di Belgio e Olanda, coordinate da Europol, hanno arrestato 8 membri di una gang specializzata in truffe telefoniche. I criminali avevano usato appartamenti Airbnb per allestire call center illegali. Le forze di polizia hanno sequestrato dispositivi elettronici, prodotti di lusso e una grande quantità di denaro.

Call center in case Airbnb

L’indagine era stata avviata dalle autorità del Belgio nel 2022 con il supporto di Europol. Dato che il principale sospettato era di nazionalità olandese, l’Olanda ha aperto la sua indagine nel 2023. Nei mesi successivi è stata creata una task force operativa per analizzare le attività criminali della gang.

La scorsa settimana sono stati effettuati raid e perquisizioni contemporanee nei due paesi che hanno portato all’arresto di 8 membri dell’organizzazione criminale (quattro in Belgio e quattro in Olanda). Le forze di polizia hanno inoltre sequestrato dispositivi elettronici, gioielli, prodotti di lusso, armi da fuoco e denaro in contante.

La sede operativa della gang era in Olanda. Per mettere in atto le truffe erano stati affittati appartamenti di lusso tramite Airbnb, usati per allestire i call center. La tecnica principale utilizzata era quella del vishing (voice phishing). Le ignare vittime venivano contattate da un presunto dipendente della banca o di un team per la prevenzione delle frodi. In alcuni casi sono stati inviati SMS, email e messaggi WhatsApp con link a siti di phishing.

I dati inseriti sulle pagine web hanno permesso ai cybercriminali di accedere ai conti correnti e trasferire tutto il denaro (diversi milioni di euro). Le vittime si trovano in almeno 10 paesi europei. I membri della gang hanno utilizzato i profitti illeciti per acquistare orologi costosi e abiti firmati, festeggiare in club esclusivi e prenotare vacanze di lusso.