Chi ha partecipato al Cashback di dicembre (noto anche come Extra Cashback di Natale) ha a disposizione qualche altra ora per controllare che l’IBAN indicato per la ricezione del rimborso sia corretto: a comunicarlo l’applicazione IO con un messaggio messo oggi in evidenza.

Cashback: controllare l’IBAN per ricevere il rimborso di Natale

Entro le 23:00 di oggi (domenica 10 gennaio) si potrà eventualmente modificare l’IBAN, così da incassare entro l’1 marzo 2021 la cifra maturata nel periodo tra l’8 e il 31 dicembre. Di seguito quanto mostrato aprendo l’app IO.

Con l’inizio dell’anno ha preso il via la seconda fase del Cashback di Stato, quella che andrà a concludersi il 30 giugno. A differenza di quanto avvenuto a dicembre, in questo caso sarà necessario eseguire almeno 50 transazioni valide per avere diritto al rimborso.

Prevista anche l’assegnazione del Super Cashback da 1.500 euro per i 100.000 cittadini che al termine del periodo avranno eseguito il maggior numero di transazioni.