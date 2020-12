Una domanda che molti si stanno ponendo in queste ore e in questi giorni: la spesa che ho eseguito in negozio è stata conteggiata per il Cashback di Stato? Ce lo siamo chiesto anche noi, non vedendo comparire le transazioni effettuate in seguito alla corretta registrazione all’iniziativa.

Cashback di Stato: dove sono le mie spese?

Nella scheda dell’app IO relativa al Cashback continua a comparire € 0,00 come rimborso accumulato, ma non c’è da preoccuparsi: è sufficiente premere “Dettaglio transazioni” per sapere che “Possono passare fino a 72 ore prima che tu veda la transazione su IO, anche se di solito il processo è più rapido”. La schermata avvisa inoltre che “Potrebbe volerci un po’ di più nel caso in cui l’acquisto sia a ridosso del weekend o di qualche festività, oppure in qualche altra condizione particolare”.

Nel nostro caso abbiamo provato a eseguire una transazione l’8 dicembre dopo aver completato con successo la procedura di registrazione il giorno precedente, aggiungendo all’app IO il metodo di pagamento utilizzato. Ad oggi la spesa non risulta ancora conteggiata, ma considerando la festività dell’Immacolata tutto torna: dovrebbe far capolino tra oggi e domani.

Non ti preoccupare: tutte le transazioni valide fatte durante il periodo del Cashback verranno collezionate e considerate per rimborsi e classifica!

È bene precisare che altre applicazioni come Nexi Pay indicano un lasso di tempo inferiore (24 ore) per il conteggio delle transazioni, ma anche in questo caso trascorsi un paio di giorni ancora non compaiono.