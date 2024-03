Cassa Bluetooth Portatile e IMPERMEABILE a soli 19€

Un mega affare ti sta aspettando su Amazon! Non perderti questa incredibile occasione. Acquista la Cassa Bluetooth Portatile Deeyaple a soli 19,99 euro, invece di 39,99 euro. Questo grazie all0 sconto del 18% e il Coupon 50% da attivare sulla pagina dell’articolo. Aggiungila subito in carrello per ottenerla a questo prezzaccio.

Questo acquisto ti dà diritto a risparmiare il 10% ogni 2 o più articoli idonei. Inoltre, grazie alla tua iscrizione a Prime, hai la consegna gratuita inclusa nell’offerta. Con spedizione veloce, questo ordine ti arriverà direttamente a casa entro un giorno solo. Niente male vero?

Cassa Bluetooth Portatile Deeyaple: impermeabile, la usi sotto la doccia

Con la Cassa Bluetooth Portatile Deeyaple porti la musica ovunque. Completamente impermeabile, viene venduta con certificazione IPX7. Quindi puoi metterla anche sotto la doccia. Portala tranquillamente alle feste all’aperto senza preoccupazioni. Non teme umidità, liquidi e polvere.

Inoltre, grazie al microfono incluso, puoi anche effettuare chiamare. Il suono risulta potente e pieno con extra bassi attivi e alti cristallini. Nella parte frontale oltre a un laccio per portarla facilmente con te ci sono anche pratici comandi per la gestione delle funzioni di riproduzione. Acquistandone due le puoi sfruttare come casse audio per il computer con audio a 360 gradi.

Acquistala immediatamente a soli 19,99 euro, invece di 39,99 euro. Questo prezzo lo ottieni applicando il Coupon 50% prima di metterla in carrello. L’offerta è un’esclusiva per i clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.