Cassa Bluetooth Soundcore Motion+: la soluzione portatile per l'estate

In offerta su Amazon trovi l’eccezionale Soundcore Motion+ a soli 79,99 euro, invece di 99,99 euro. Questa cassa Bluetooth di qualità è la soluzione giusta per te che ami ascoltare la tua musica preferita ovunque.

Soprattutto ora che è arrivata l’estate e vuoi allietare i tuoi momenti in piscina o in spiaggia al mare con le tue playlist. Ovviamente anche la qualità del suono deve essere impeccabile. Fastidiosi rumori di sottofondo non sono certo ciò che stavi cercando.

Con Soundcore Motion+ hai tutto ciò vuoi, anzi molto di più. Oltre 20 milioni di persone amano questa cassa Bluetooth e il suo suono. L’audio ad alta risoluzione garantisce una riproduzione musicale senza perdite durante lo streaming wireless o Bluetooth.

Non lasciarti sfuggire questa occasione al miglior prezzo. Meglio sbrigarsi perché le scorte potrebbero finire in un attimo. Approfitta di questa spettacolare offerta che trovi solo su Amazon. Tra l’altro il modello in promozione è nella sua splendida colorazione rosso Ferrari, adatto per l’estate.

Cassa Bluetooth Soundcore Motion+: alza il volume con questa offerta a un prezzo basso

Non preoccuparti di come passerai i tuoi momenti al mare o in piscina. Grazie alla cassa Bluetooth Soundcore Motion+ potrai ascoltare sempre e ovunque la tua musica preferita a una qualità superlativa e vincente. Tutti si gireranno per capire con quale “impianto audio” stai riproducendo la tua playlist.

Lascia che la musica ti avvolga e ascoltala senza pensieri e preoccupazioni. Motion+ è certificata IPX7. Ciò vuol dire che è impermeabile e quindi protetta totalmente da qualsiasi liquido rovesciato, schizzi di acqua, temporali e immersioni.

Grazie all’app Soundcore potrai personalizzare l’EQ di questa cassa Bluetooth e ottenere il tuo mix perfetto tra alti e bassi per la tua musica preferita. E con la batteria da 6700mAh avrai a disposizione ben 12 ore di riproduzione musicale no-stop con una sola ricarica.

Non accontentarti quando puoi avere il meglio a un prezzo eccezionale. Vai subito su Amazon e acquista la Cassa Bluetooth Soundcore Motion+ a soli 79,99 euro, invece di 99,99 euro. Fai l’affare del giorno e dai una svolta all’intrattenimento di qualità della tua estate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.