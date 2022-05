Catawiki: iPod e altri prodotti vintech di Apple

Apple ha interrotto la produzione dell’iPod touch, quindi rimarrà in vendita fino all’esaurimento delle scorte nei magazzini. Sul sito ufficiale è già stato eliminato, ma può essere ancora acquistato su Amazon. Gli amanti del vintech possono partecipare all’asta organizzata da Catawiki per cercare di accaparrarsi il primo modello del lettore multimediale o altri prodotti rari dell’azienda di Cupertino.

Prodotti Apple all’asta fino al 6 giugno

L’asta speciale per gli oggetti da collezione di Apple è stata organizzata in occasione della conferenza WWDC 2022 del 6-10 giugno. Dopo aver notato la passione degli utenti italiani per i prodotti vintech (tecnologia vintage), Catawiki ha deciso di offrire 24 oggetti dell’azienda fondata da Steve Jobs, insieme a Steve Wozniak e Ronald Wayne. Il pezzo forte è ovviamente il primo iPod del 2001.

La base d’asta è 1.500 euro, ma secondo l’esperto di Catawiki può valere fino a 1.850 euro. Il lettore multimediale aveva una rotella meccanica per lo scorrimento dei brani musicali, uno schermo LCD monocromatico, 5 GB di storage e una porta FireWire (IEEE 1394) per la ricarica e la sincronizzazione tramite iTunes.

Un altro oggetto raro è il prototipo del mouse del computer Apple Lisa. La base d’asta è 1.200 euro, ma l’esperto di Catawiki ritiene che il valore possa arrivare a 4.000 euro. Tra i prodotti vintage di Apple ci sono anche un Macintosh SE/30, un iMac G3 e un portatile Macintosh M5120.

Toby Wickwire, esperto di giocattoli e tecnologia di Catawiki, ha dichiarato:

Questo boom vintech può essere correlato ad un aumento della domanda di questi prodotti: i ragazzi degli anni ’90, amanti della tecnologia, sono spesso attratti dalla nostalgia culturale e dal desiderio di possedere un pezzo autentico di storia della tecnologia. Inoltre hanno più disponibilità economiche per avviare questo tipo di collezioni. I collezionisti del vintech si rivolgono a Catawiki per la sua affidabilità, la disponibilità di oggetti rari a livello mondiale e le loro condizioni impeccabili. Oggi il lancio di un nuovo device è sinonimo di futuro e innovazione. Con questa asta vogliamo guardare all’incredibile passato dei prodotti tecnologici vintage del brand.

