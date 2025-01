Cavi iPhone certificati MFi per sicurezza integrale con Lightning (2x1)

Carica il tuo iPhone in modo sicuro con un cavo che sia certificato MFi e rispetta gli standard imposti da Apple. In questo modo la batteria del tuo smartphone si alimenta in modo corretto, dura più a lungo e lo stato non deteriora a picco. Se sei alla ricerca di un accessorio come questo, ho per l’offerta giusta. I due cavi (uno lungo 1m e uno 2m) di Lemsen sono ideali. Li acquisti entrambi ad appena 8,35€ su Amazon con uno sconto del 24% sul prezzo di listino, aggiungili al carrello ora.

Cavi iPhone certificati MFi: una sicurezza aggiuntiva

Sono stati realizzati con materiali di alta qualità e sono stati sottoposti a un serie di esami affinché potessero essere ritenuti idonei. I cavi di Lemsen non scendono a patti né con la sicurezza né con la qualità. In confezione ne trovi due per usarli a seconda delle esigenze o per averne uno sempre di scorta.

Sono caratterizzati da un connettore USB A di tipo classico e un connettore Lightning. Per questo motivo sono compatibili fino alla serie 14, l’ultima a supportare questa entrata. Li puoi abbinare a qualsiasi base e usarli anche con AirPods e dispositivi compatibili.

Il primo ha una lunghezza di 1 metro mentre il secondo ne vanta 2 a completa disposizione. Sono rinforzati alle estremità e sono ricoperti da un resistete involucro che tiene al sicuro i cavi interni. In questo modo non si rovinano tanto facilmente ma anzi, durano un sacco di tempo.

Naturalmente supportano la ricarica rapida e li puoi sfruttare per i trasferimenti. Passa da un dispositivo all’altro foto, video e musica raggiungendo velocità di 480mbps, i quali riducono notevolmente i tempi.

A soli 8,35€ su Amazon i due cavi iPhone certifica MFi non sono da sottovalutare. Aggiungili al carrello e acquistali con uno sconto del 24%.

Le spedizioni, con un abbonamento Amazon Prime, sono sia rapide che gratuite in tutta Italia.