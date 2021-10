CCleaner Professional, programma per pulire PC a soli 24,95 Euro

CCleaner è un software noto a tantissimi utenti per la sua utilità nella pulizia del PC da dati inutili. La sua fama ha visto un calo importante nel 2017, quando CCleaner divenne una dispensa di malware. Ciò avvenne a causa di un attacco hacker che infettò la versione 5.33 del software, scaricata poi su milioni di dispositivi. Il problema è stato arginato nel corso degli anni e oggi si tratta di un prodotto sicuro. Per giunta, ora CCleaner Professional è pure in sconto al prezzo minimo di 24,95 Euro.

Sconti su CCleaner Professional: versioni e prezzi

CCleaner è un software prodotto da Piriform, società di proprietà del colosso Avast da diversi anni. Esso si occupa di pulire il PC e tutelare la privacy degli utenti. Con pochi click potrete accedere a funzioni come Health Check, la quale analizza il computer e consiglia soluzioni per ottimizzare le performance. O ancora, il programma cancella automaticamente cronologia delle ricerche su qualsiasi browser e pure i cookie, così da assicurare l’anonimato a tutti gli internauti. Non manca pure la funzione Driver Updater per mantenere aggiornati i driver del PC.

La pulizia del PC da dati superflui è però il vero cuore di CCleaner. Dopo avere effettuato una scansione del dispositivo su cui è installato, l’app selezionerà tutte le cartelle e tutti i file inutili cancellabili, così da velocizzare il PC non solo dopo l’accensione ma anche durante l’accensione stessa. Lo strumento di pulizia del registro, infine, si occuperà di stabilizzare il computer evitando arresti anomali.

La versione Professional offerta da Piriform consente di accedere a tutte le funzionalità viste sopra. Sul sito ufficiale è disponibile una versione gratuita di prova, ma successivamente sarà necessario completare l’acquisto per ottenere tutte le feature citate. Chi lo vorrà, potrà acquistare anche il pacchetto Pro Plus che include anche tre ulteriori software: Defraggler, Recuva e Speccy. Tra l’altro, Speccy Professional è ora disponibile in sconto.

Il prezzo varia a seconda della versione d’interesse. CCleaner Professional costa 24,95 Euro (5 Euro di sconto sul listino) e sarà utilizzabile per un anno su un singolo PC. CCleaner Professional Plus costerà 34,95 Euro anziché 44,95 Euro e sarà utilizzabile su massimo 3 PC per un anno. Altrimenti, il pacchetto Professional Plus viene offerto anche a 54,95 Euro anziché 89,95 Euro per il piano biennale su massimo 3 PC. Tra le modalità di pagamento supportate figurano carta di credito, PayPal e addebito SEPA.