C'è entusiasmo per Borroe Finance tra le fluttuazioni di TRON e Chainlink

Considerati i prezzi di Tron (TRX) e Chainlink (LINK) che oscillano tra perdite e guadagni, gli investitori si sono interessati a Borroe Finance ($ROE), dirottando l’attenzione sulla sua promettente prevendita. Mentre questi altcoin perdono l’attenzione degli operatori sul mercato, Borroe Finance ($ROE) diventa l’hub di investimento per questi investitori.

Che cosa pensano gli esperti di questi migliori altcoin? Scopriamolo!

Borroe Finance attira potenziali investitori

Borroe Finance ($ROE) ha visto l’afflusso di operatori di mercato provenienti da altri ecosistemi del panorama delle criptovalute, contribuendo all’aumento della sua base di utenti. Gli investitori di Tron (TRX) e Chainlink (LINK) hanno espresso interesse per Borroe Finance, visto che $ROE ha avuto un’impressionante corsa alla prevendita. Questa dimostrazione di interesse è evidente nei 3,1 milioni di dollari che il progetto ha raccolto nella sua quarta fase di prevendita.

Borroe Finance ($ROE) utilizza la tecnologia blockchain per servire gli utenti di Web3 come marketplace di finanziamento, consentendo di scambiare guadagni futuri con flussi di cassa immediati. Essendo il primo marketplace NFT scontato, l’innovazione è rivoluzionaria. Questo lo rende uno dei migliori progetti DeFi. Il suo efficiente sistema di pagamento e la valutazione del rischio da parte dell’intelligenza artificiale lo posizionano all’avanguardia dell’innovazione della DeFi.

$ROE facilita le transazioni all’interno dell’ecosistema Borroe Finance e costituisce la sua pool di liquidità. Il token $ROE vale 0,019 $ per unità ed è cresciuto dell’89,9% da quando è stata attivata la prevendita a 0,010 $. Gli investitori più accorti si sono messi in fila per ottenere un ulteriore ROI del 110,5% sul loro investimento prima che Borroe Finance ($ROE) venga quotato su DEX al prezzo di apertura di 0,040 $.

Justin Sun annuncia un prodotto sull’ecosistema Tron

In un recente tweet, il fondatore di Tron (TRX), Justin Sun, ha annunciato il potenziale lancio di un mercato delle iscrizioni basato su Tron. Justin Sun ha indicato la APENFT Foundation come il team che sta dietro a questa innovazione in arrivo. Questa mossa segna un salto di qualità per l’ecosistema Tron (TRX), riportandolo sotto i riflettori.

Nel tweet, pubblicato il 4 marzo, Sun ha ringraziato gli sviluppatori di Tron, apprezzando i loro sforzi per portare a compimento questo sviluppo. Sun ha invitato nuovi sviluppatori interessati a creare nuovi prodotti sull’ecosistema Tron (TRX). Nonostante l’importanza del rapporto, TRX ha reagito in modo diverso, perdendo una parte considerevole del suo valore di mercato.

I dati di mercato mostrano che Tron (TRX) è sceso del 7,14% da 0,14 $ del 1° marzo a 0,13 $ del 6 marzo. Dato che TRX è ancora in rosso, gli esperti ritengono che questa tendenza possa continuare nei prossimi giorni, prevedendo una discesa del 7,6% a 0,12 $. Questa proiezione suggerisce che Tron (TRX) potrebbe non essere una buona criptovaluta da acquistare al momento.

Un esperto dice che Chainlink potrebbe ricevere la prossima approvazione di un ETF

Il 1° marzo, un analista anonimo ha affermato che Chainlink (LINK) potrebbe essere il prossimo a ricevere l’approvazione di un ETF spot. Questa affermazione arriva quando il gestore di asset Ark Invest ha acquistato molti token LINK per dimostrare la sua riserva di BTC. Inoltre, 21Shares, il più grande rivenditore di ETF e società partner di Ark Invest, possiede 693.639 token LINK.

21Shares vende questi token LINK a potenziali acquirenti, indicando un mercato per un ETF spot su Chainlink. Cathie Wood, l’amministratore delegato di Ark Invest, ha dichiarato che 21Shares è il più grande fornitore di ETF al mondo. L’azienda rimborsa i fornitori di dati esterni con LINK per l’offerta di dati accurati sulla riserva di BTC di Ark Invest.

Dopo aver subito alti e bassi, Chainlink (LINK) si è assicurata un guadagno del 4,2% tra il 1° e il 6 marzo, quando il prezzo è salito da 19,27 $ a 20,08 $. Considerato il ritracciamento del mercato dopo la recente espansione, gli analisti di Chainlink ritengono che LINK potrebbe tornare a 18,05 $ prima di ritrovare lo slancio verso l’alto. Questa previsione prevede un calo dell’11,2% del prezzo attuale di LINK.

