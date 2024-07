C'è un modo per avere 3 mesi gratis di Apple TV+

Apple TV+ il servizio di abbonamento in streaming che ti propone nuovi film e serie TV Apple Original ogni mese, con una serie di produzioni che hanno ottenuto riconoscimenti in tutto il mondo, come Ted Lasso, The Morning Show, For All Mankind e altre ancora.

Il servizio propone la massima qualità di visione in 4K HDR con audio Dolby Atmos per darti il miglior coinvolgimento possibile. Se non sei abbonato puoi provarlo gratis 7 giorni, ma se rispetti un requisito particolare il periodo di prova può essere esteso fino a 3 mesi.

Come attivare la tua prova gratuita di Apple TV+

Questa promozione è riservata a coloro che hanno acquistato e configurato un nuovo prodotto Apple come iPhone, iPad, Apple TV e Mac. Riscattare la prova gratuita di 3 mesi è molto semplice:

Configura il nuovo dispositivo Apple con il tuo ID Apple Apri l’app Apple TV dopo aver effettuato tutti gli aggiornamenti disposnibili All’avvio dell’app dovrebbe dunque comparire l’offerta, altrimenti la troverai nella pagina Apple TV+ Seleziona o clicca su “Ricevi 3 mesi gratis“

A quel punto sarai libero di accedere al catalogo di Apple TV+ per 3 mesi senza costi aggiuntivi: al termine del periodo di prova il prezzo sarà di 9,99 euro al mese, a meno che tu non decida di disdire autonomamente.

Apple TV+ è disponibile sui dispositivi della mela morsicata ma anche su PC, smartphone, tablet, console da gioco e TV Stick di altre marche.