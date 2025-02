C'è un'offerta di Iliad pazzesca: 250 GB in 5G a 9,99€ al mese per sempre

Negli anni, Iliad ha conquistato la fiducia di milioni di utenti grazie a offerte trasparenti, senza costi nascosti e con un prezzo bloccato nel tempo. Ora l’operatore alza ulteriormente l’asticella con la sua nuova proposta: si chiama Top 250 e offre 250 GB di traffico dati in 5G con minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese per sempre.

Come sempre, l’offerta non prevede vincoli né costi extra, garantendo la massima libertà ai clienti. Chiunque può attivarla, mantenendo il proprio numero o scegliendo una nuova SIM. Per attivarla basta andare sul sito di Iliad.

Iliad Top 250 è l’offerta del momento

Questa nuova promozione di Iliad è perfetta per chi ha bisogno di un grande quantitativo di dati a un prezzo competitivo. Con 250 GB al mese, puoi guardare film e serie in streaming, scaricare file di grandi dimensioni, utilizzare i social senza preoccupazioni e lavorare in mobilità con la massima velocità e stabilità.

Il 5G è incluso senza costi aggiuntivi, assicurando una connessione fluida e reattiva per ogni attività, dallo streaming all’online gaming, fino alle videochiamate ad alta definizione. E l’offerta include anche minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, oltre a 13 GB dedicati al roaming in Europa, con chiamate e messaggi senza limiti quando si è all’interno dell’Unione Europea.

Attivando Top 250, è possibile inoltre accedere a uno sconto speciale sulla fibra ottica di Iliad, con il canone mensile che scende da 25,99€ a 21,99€ per sempre. La fibra Iliad è tra le più veloci in Italia e sfrutta la tecnologia Wi-Fi 7, garantendo performance elevate, stabilità e sicurezza per la connessione di casa.

Grazie a questa combinazione, Iliad offre un pacchetto completo per la connettività, sia mobile che domestica, con la certezza di zero rimodulazioni e zero costi nascosti.

Scopri tutti i dettagli e attiva subito la promo sul sito ufficiale di Iliad.