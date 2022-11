CEO Binance su Twitter e libertà di espressione

Durante la sua partecipazione alla cerimonia che ha aperto l’evento Web Summit di Lisbona, il CEO di Binance ha ribadito il proprio punto di vista a proposito della libertà di espressione online. Inevitabile il riferimento alla metamorfosi in atto per Twitter, da pochi giorni ufficialmente passato nelle mani di Elon Musk.

CZ di Binance sull’acquisizione di Twitter

Ricordiamo che Changpeng Zhao, più noto come CZ, è tra gli investitori che hanno aiutato l’uomo più ricco al mondo a far suo il social network, finanziando con 500 milioni di dollari l’operazione quantificata complessivamente 44 miliardi. Queste le sue parole.

Come prima cosa, vogliamo essere estremamente favorevoli alla libertà di espressione. Twitter è il luogo in cui le persone esprimono le loro opinioni. È una piattaforma importante per la libertà di espressione, questa è la ragione principale. Sono un grande utilizzatore di Twitter. Ho deciso di investire nei prodotti che sono importanti per la nostra industria.

Tra le altre realtà che hanno partecipato all’acquisizione figurano Sequoia Capital, Fidelity Management, Andreessen Horowitz e Brookfield.

Al momento non è dato a sapere se Binance o il suo numero uno avranno la possibilità di influire sulle decisioni prese da Elon Musk a proposito del futuro del social network. Non si esclude comunque una possibile integrazione delle criptovalute per la gestione delle transazioni: il candidato principale è Dogecoin.

Uno dei primi cambiamenti annunciati per la piattaforma riguarda il badge degli account verificati: per continuare a mostrarlo sarà necessario sottoscrivere un abbonamento Blue al prezzo mensile di 8 dollari. Una decisione che non ha mancato di sollevare ferventi polemiche tra i membri della community.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.