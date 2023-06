Cerchi un hosting economico e di qualità? La risposta è Serverplan

Sebbene non sia ampiamente diffuso, optare per un servizio di hosting per rivenditori multidominio economico e di qualità può semplificare notevolmente la gestione di progetti su larga scala.

L’obiettivo principale di questi servizi di hosting è semplificare il compito dei professionisti del web, dei proprietari di agenzie e persino degli utenti occasionali che richiedono un supporto affidabile nella gestione dei loro diversi portali web.

Utilizzando questo particolare servizio, le persone possono ottimizzare i loro carichi di lavoro quotidiani e aumentare le loro possibilità di successo all’interno delle loro attività online.

Le caratteristiche uniche del web hosting multidominio di Serverplan sono degne di nota in questo particolare contesto.

Lo scopo di questo articolo è fornire una spiegazione completa di queste funzionalità ai nostri lettori.

La fornitura di un unico pannello di controllo non solo consente di risparmiare tempo, ma si rivela anche una preziosa misura di risparmio sui costi: un aspetto da non trascurare.

Con un piccolo investimento, puoi acquistare un eccezionale servizio multidominio che ti consente di gestire e ottimizzare il tuo lavoro online con facilità ed efficienza.

Serverplan, l’hosting economico e di qualità che stavi cercando

La scelta di uno dei piani disponibili di Serverplan, come il pacchetto di hosting per rivenditori Windows Plus, ti fornirà uno spazio di archiviazione di 100 GB per la gestione dei contenuti Web ed e-mail in tutti i domini ospitati all’interno del piano.

Il canone mensile per questo piano è di 39 euro, IVA inclusa.

Chi invece utilizza Linux come sistema operativo ha la possibilità di scegliere un pacchetto conveniente che costa 25 euro più IVA al mese. Questo prezzo si applica anche agli utenti che utilizzano ambienti Windows.

La possibilità di creare pacchetti separati per domini e database illimitati è a tua disposizione, permettendoti di gestire ogni dominio indipendentemente dagli altri.

Inoltre, Serverplan offre ai clienti la possibilità di ricevere un rimborso entro i primi 30 giorni dall’acquisto del servizio, nel caso in cui non fossero pienamente soddisfatti.

Per ulteriori informazioni e per abbonarti a questo servizio economico e di qualità, clicca sul link sottostante:

Con il pacchetto di hosting multidominio di Serverplan, puoi connettere facilmente un numero illimitato di account al server e goderti un recupero dei dati velocissimo grazie al disco SSD incluso, che consente una gestione del traffico senza soluzione di continuità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.