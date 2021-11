Cerchi un hosting? Il più economico è a 1,99€/mese

Fra le tante offerte per il Black Friday c'è anche quella di Hostinger, che ha deciso di proporre un'incredibile promozione per la sua piattaforma di web hosting a tempo limitato. Ancora per poche ore, infatti, potrai acquistare il piano Premium Web Hosting – perfetto per siti web personali – al 75% di sconto, ovvero 1,99 euro al mese.

Hostinger, piani hosting in sconto per il Black Friday

Il best deal fra tutte le proposte (e anche quello che ti consigliamo) è il Premium Web Hosting, perfetto i siti web personali. Cosa include? Avrai, innanzitutto, la possibilità di aprire 100 siti web con dominio gratuito e fino a 100 sottodomini con larghezza di banda illimitata, 100 GB su SSD e gestione massima approssimativa di 25.000 visite mensili. Compreso nel prezzo ci sono caselle di poste gratuite, certificato SSL gratuito, accesso GIT, SSH e database illimitati.

Ogni cosa, ovviamente, potrà essere comodamente gestita dal attraverso WordPress. Per quanto riguarda i backup, saranno eseguiti a cadenza settimanale con server protetti da tecnologia Cloudflare. Hostinger è semplice e intuitivo, facile da configurare. Pubblicare il tuo sito web online diventa così un'operazione semplice e immediata. Ciliegina sulla torta è l'assistenza offerta dal Servizio Clienti, che offre supporto tutti i giorni e per tutto il giorno, 365 giorni l'anno.

Se hai intenzione di aprire un sito web e hai bisogno di un servizio hosting sicuro e di alto livello, Hostinger fa al caso tuo. Ricordiamo che, ancora per poche ore, è attiva la promozione Black Friday che sconta al 75% il piano Premium Web Hosting, il migliore per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo/funzionalità, al prezzo di 1,99 euro al mese invece di 7,99. Esistono anche altri piani, anch'essi in offerta: il Single Web Hosting e il Business Web Hosting. Se il primo è la scelta ideale per i principianti, il secondo è invece ottimizzato per le piccole e medie imprese. Se non sei soddisfatto del servizio offerto, nessun problema: potrai ricevere un rimborso completo entro 30 giorni.