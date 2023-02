Cerchi un POS senza canone? Affidati alle soluzioni myPOS

Se sei un esercente alla ricerca di un POS senza canone, myPOS offre soluzioni che soddisfano completamente questa tua e altre esigenze.

Oltre a essere dispositivi pensati per la mobilità, con essi puoi gestire in tutta tranquillità e facilmente ogni tipologia di pagamento, ossia Chip&PIN, banda magnetica, contactless e tramite QR code.

Con ogni terminale di pagamento avrai incluso l’accredito immediato dei fondi 24 ore su 24 e 7 giorni su 4, un conto aziendale multivaluta e una carta business VISA gratis.

Inoltre, se ne hai necessità, myPOS mette a tua disposizione diversi servizi extra, come i gateway di pagamento per e-commerce, ma anche la possibilità di creare link per la ricezione istantanea dei pagamenti.

POS senza canone con le soluzioni myPOS

Accedendo a questa pagina, potrai visionare i terminali che myPOS mette a disposizione, ognuno pensato per una tipologia di business ben precisa. Eccoli di seguito:

myPOS Gо : dispositivo leggere e portatile che costa 39,00 euro .

: dispositivo leggere e portatile che costa . myPOS Slim : dispositivo dotato di scanner di codici a barre dal costo di 199,00 euro .

: dispositivo dotato di scanner di codici a barre dal costo di . myPOS Carbon : smart POS molto robusto con stampante che costa 219,00 euro .

: smart POS molto robusto con stampante che costa . myPOS Combo: dispositivo con stampante integrata dal costo di 249,00 euro.

Come dicevamo, sono tutti POS senza canone o contratto vincolante. Pagherai soltanto una commissione su ogni transazione che ammonta all’1,69%, a cui vanno aggiunti 0,05 euro.

Tutti i dispositivi sopra elencati sono senza fili e non necessitano neanche di essere collegati ad altri dispositivi per funzionare. Ciò ti consente l’accettazione di pagamenti sia in negozio che in mobilità.

In altre parole, oltre alla connettività Wi-Fi e Bluetooth, i POS sono dotati di scheda SIM dati gratuita che si appoggia alla rete 3G e 4G.

A tutto ciò si aggiunge anche una garanzia di rimborso di 30 giorni, ma anche una completamente gratuita di 1 anno con la possibilità di estenderla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.