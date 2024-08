Cerchi un POS su misura per te? Axerve ti offre molto di più

Axerve ha creato un POS su misura per te, senza commissioni e con il solo canone mensile. Si tratta del POS Smart Easy, perfetto per gestire il tuo business con tranquillità.

L’offerta attuale di Axerve prevede due piani: 17 euro al mese per incassi fino a 10.000 euro annui e 22 euro al mese per incassi fino a 30.000 euro annui. Oltre i 30.000 euro, viene applicata una commissione dell’1% sul surplus, oltre al canone mensile.

POS su misura per te: tutti i vantaggi di Smart POS Easy

Il POS di Axerve è l’Android PAX A920 Pro con SIM integrata, connettività 4G e Wi-Fi e stampa scontrini. Il traffico dati è incluso nel canone.

Un ulteriore punto a favore del POS di Axerve è l’accredito del transato su qualsiasi conto corrente esistente, senza bisogno di aprirne uno nuovo. Gli accrediti avvengono tramite bonifico bancario entro il giorno successivo all’incasso. Il POS è compatibile con diversi metodi di pagamento come Visa, Mastercard, Pago Bancomat, V-Pay, Maestro, Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

L’interfaccia myStore consente di visualizzare in tempo reale i pagamenti incassati. Questo sistema permette anche l’integrazione di altri servizi Axerve come Axerve Pay by Link e Cashin, e di vedere e scaricare le fatture. Un’efficienza che farà invidia alla miglior segretaria.

Per attivare l’offerta di Axerve sullo Smart POS Easy, basta visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale di Axerve cliccando sul bottone qui sotto. Avrai a disposizione un POS su misura per te che offre molto di più di quanto offrono altri.