Certificati SSL e hosting: perché sono indispensabili per il tuo sito

I protocolli SSL sono ormai uno standard non solo diffuso, ma diventato imprescindibile per pressoché qualunque tipo di sito Web.

Se fino a qualche anno fa questo tipo di protezione era riservato ad E-commerce e altre piattaforme simili, da quando Google ha confermato la sua importanza, ha conquistato la rete.

Di fatto, al giorno d’oggi, certificati SSL e hosting devono andare di pari passo. Un sito Web sprovvisto di questo tipo di protezione, non viene infatti visto di buon occhio da utenti e motori di ricerca.

Ciò però, non significa che tutti i provider siano in grado di offrire facile attivazione o che, in alcuni casi, non propongano questo servizio con costi aggiuntivi.

SiteGround, piattaforma leader nel settore, propone i certificati SSL inclusi con ogni suo piano, rendendo facile la gestione degli stessi.

Certificati SSL e hosting? SiteGround li offre gratis con ogni tipo di sottoscrizione

Gli standard elevati proposti da questo provider vanno ben oltre questi certificati.

A prescindere dal piano scelto, infatti, SiteGround propone inclusi gratuitamente nel pacchetto:

dominio

Backup giornalieri

CDN

caselle di posta elettronica

Email Migrator

Condizioni più che favorevoli per realizzare qualunque tipo di sito Web. Le diverse sottoscrizioni disponibili infatti, vanno a offrire diverse tipologie di servizi.

Ciò consente di trovare terreno fertile per il proprio progetto digitale tanto al webmaster più consumato, quanto al blogger inesperto che sta muovendo i primi passi online.

A rendere ancora più interessante SiteGround è l’attuale promozione.

I piani dedicati a WordPress, infatti, sono soggetti allo sconto del 76% rispetto al prezzo di listino. Un’opportunità imperdibile per ottenere spazio Web su uno dei migliori hosting in circolazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.