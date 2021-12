CES 2022: LG Display annuncia i nuovi OLED EX

LG è una delle (poche) Big Tech che parteciperà al CES 2022 di Las Vegas. Oltre agli OLED trasparenti, i visitatori potranno ammirare anche i nuovi OLED EX prodotti dalla sussidiaria LG Display. Questi pannelli offrono una maggiore luminosità, grazie all'uso di un particolare materiale e a complessi algoritmi di image processing.

OLED EX: più luminosità e qualità delle immagini

Gli OLED EX (il suffisso EX significa Evolution ed eXperience) sono il risultato di oltre dieci anni di ricerca che hanno permesso al produttore coreano di diventare il leader mondiale del settore. Gli schermi OLED utilizzano milioni di pixel che emettono luce propria, quindi non necessitano di retroilluminazione. I neri sono perfetti, così come la fedeltà cromatica, ma la luminosità è inferiore a quella dei display a LED.

I nuovi OLED EX offrono invece una maggiore luminosità (fino al 30%), grazie a composti in deuterio e avanzati algoritmi di image processing. LG Display ha convertito l'idrogeno degli OLED in deuterio stabile che successivamente è stato applicato ai pannelli. Il composto ottenuto emette più luce mantenendo un'elevata efficienza.

Gli algoritmi sfruttano invece il machine learning per prevedere l'uso di ogni singolo LED e controllare con precisione l'energia di input del display, consentendo di migliorare i dettagli e i colori. LG Display ha infine ridotto lo spessore delle cornici da 6 a 4 millimetri per gli schermi OLED da 65 pollici. La tecnologia OLED EX verrà utilizzata in tutti i display che arriveranno sul mercato nella seconda metà del 2022.