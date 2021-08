CES 2022 a Las Vegas: si entrerà in fiera solo con il vaccino

La Consumer Technology Association, alle prese con l'organizzazione della prossima edizione del Consumer Electronic Show, ha reso noto che tra i padiglioni di CES 2022 accederanno solamente coloro sottoposti alla somministrazione del vaccino. L'evento torna dunque “in presenza” dopo l'appuntamento 100% online di inizio 2021.

Vaccino obbligatorio per entrare a CES 2022

La kermesse andrà in scena a Las Vegas dal 5 all'8 gennaio (il 3 e 4 gennaio l'accesso sarà limitato alla stampa), adottando tutte le misure di prevenzione e tutela della salute pubblica dettate negli Stati Uniti da CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Non è da escludere un intervento in corsa su quanto deciso nei prossimi mesi, sulla base dell'evolversi della situazione.

Oltre 1.000 aziende hanno già confermato la loro partecipazione: tra queste nomi importanti come Amazon, AMD, AT&T, Daimler AG, Dell, Google, Hyundai, IBM, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Qualcomm, Samsung e Sony. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole attribuite a Gary Shapiro, Presidente di CTA.

Tutti noi giochiamo un ruolo nel porre fine alla pandemia, incoraggiando le vaccinazioni e implementando i corretti protocolli di sicurezza. Ci stiamo assumendo le nostre responsabilità, richiedendo la prova dell'avvenuta vaccinazione per partecipare al CES 2022 di Las Vegas.

Lo scorso anno, CES 2020 è stato l'ultimo grande evento del mondo tecnologico ad andare in scena con la sua formula abituale, prima dell'esplosione della crisi sanitaria da COVID-19 che di lì a un mese o poco più ha costretto alla cancellazione tutte le altre fiere del settore, a partire dal Mobile World Congress di Barcellona.