CES 2023: Ring Car Cam e altre novità di Amazon

Anche Amazon ha presentato interessanti prodotti al CES 2023 di Las Vegas. Uno di essi è Ring Car Cam, una dashboard camera che può essere installata all’interno delle automobili. L’azienda di Seattle ha inoltre mostrato la Ring Always Home Cam e il robot Astro. È stato infine annunciato il supporto Matter-over-Thread per lo smart speaker Echo di quarta generazione.

Ring Car Cam e altre novità di Amazon

In realtà, la Ring Car Cam non è una novità assoluta, in quanto era stata annunciata a fine 2020. Ora è disponibile per l’acquisto negli Stati Uniti a 249,99 dollari (in offerta a 199,99 dollari fino a febbraio). È sostanzialmente una videocamera di sicurezza da installare nell’abitacolo del veicolo. È “dual-facing”, quindi può registrare quello che accade all’interno e all’esterno con risoluzione full HD e visione notturna.

La Ring Car Cam deve essere collegata alla porta OBD-II, dalla quale riceve alimentazione anche quando l’automobile è spenta. Grazie ai sensori integrati attiva la registrazione automatica se viene rilevato un movimento e invia un avviso all’app Ring. Microfono e altoparlante permettono una comunicazione bidirezionale tra smartphone e automobile.

Può registrare localmente fino a sette ore di video. Per una maggiore durata è necessario sottoscrivere l’abbonamento al servizio Ring Protect Go che aggiunge anche la connettività LTE. Gli utenti possono disattivare registrazione interna e audio per rispettare la privacy. La crittografia end-to-end dei video è opzionale. Non è noto se e quando arriverà in Italia.

Amazon ha mostrato al CES 2023 anche la Ring Always Home Cam, la videocamera volante annunciata oltre due anni fa e mai arrivata sul mercato, nonostante le prenotazioni tramite invito. Il lancio dovrebbe avvenire nel 2024.

L’azienda di Seattle ha infine annunciato il supporto Matter-over-Thread per lo smart speaker Echo di quarta generazione. A fine 2022 era stato rilasciato un aggiornamento che trasforma molti dispositivi Echo in controller Matter. Ora Echo può essere utilizzato come board router Thread.

