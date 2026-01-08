CES 2026: ASUS Vivobook con chip AMD, Intel e Qualcomm

Insieme alla serie Zenbook, ASUS ha rinnovato anche la serie Vivobook. Il produttore taiwanese ha annunciato 12 nuovi notebook al CES 2026 di Las Vegas. Gli utenti potranno scegliere configurazioni con processori AMD Ryzen AI 400, Intel Core Ultra 3 e Qualcomm Snapdragon X2. Non sono noti disponibilità e prezzi.

ASUS Vivobook S16/S14

I nuovi ASUS Vivobook S16 sono offerti con processori AMD, Intel e Qualcomm. Esternamente non si notano differenze, quindi è necessario leggere con attenzione il nome del modello e le specifiche per non sbagliare acquisto. Tutti hanno uno schermo OLED da 16 pollici con risoluzione WUXGA (anche 2.5K per il modello con chip Qualcomm).

Il Vivobook S16 (M3607GA) integra un processore AMD Ryzen AI 7 445, fino a 32 GB di RAM DDR5 e SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB. Queste sono le altre specifiche: webcam full HD, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, uscita HDMI 2.1, jack audio e batteria da 70 Wh.

Il Vivobook S16 (S3607AA) integra invece i processori Intel Core Ultra 5/7, mentre il Vivobook S16 (S3607NA) integra il processore Snapdragon X2 Elite (18 core). Quest’ultimo modello ha connettività Wi-Fi 7. Tutte le altre specifiche sono in comune.

I Vivobook S14 (M3407GA) e Vivobook S14 (S3407AA) condividono tutte le specifiche dei corrispondenti modelli con chip AMD e Intel. L’unica differenza è rappresentata dallo schermo OLED da 14 pollici con risoluzione WXUGA.

ASUS Vivobook 14/16/18

Questi notebook appartengono alla fascia economica, ma offrono prestazioni sufficienti per eseguire le funzionalità AI (sono Copilot+ PC come tutti gli altri). La principale differenza è rappresentata dalla diagonale dello schermo IPS: 14, 16 e 18 pollici con risoluzione WUXGA.

I Vivobook 14 (M1407GA), Vivobook 16 (M1607GA) e Vivobook 18 (M1807GA) integrano un processore AMD Ryzen AI 7 445. I Vivobook 14 (X1407AA) e Vivobook 16 (X1607AA) integrano i processori Intel Core Ultra 300 fino al modello Ultra 7.

Queste sono le altre specifiche: fino a 32 GB di RAM DDR5, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, webcam full HD, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4/5.3, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, uscita HDMI 2.1, jack audio e batteria da 42/70 Wh.

ASUS Vivobook 14/16 Flip

I nuovi Vivobook 14/16 Flip (TP3407AA/TP3607AA) sono notebook convertibili con schermo OLED touch da 14 e 16 pollici (risoluzione WUXGA) e processori Intel Core Ultra 300 fino al Core Ultra 9.

Queste sono le altre specifiche: fino a 32 GB di RAM DDR5, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, webcam full HD, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, due porte USB Type-C, una porta USB Type-A, uscita HDMI 2.1, jack audio, card reader microSD e batteria da 70 Wh.