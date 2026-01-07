CES 2026: Motorola signature e moto watch

Insieme al razr fold, il produttore statunitense ha svelato altri due interessanti dispositivi mobile al CES 2026 di Las Vegas. Lo smartphone Motorola signature, primo della serie, si posiziona al vertice dell’offerta con caratteristiche ultra premium in termini di qualità e dotazione hardware. Il moto watch è invece uno smartwatch molto economico con schermo OLED.

Motorola signature

Il Motorola signature ha un telaio in alluminio di qualità aeronautica e una parte posteriore con finitura ispirata al lino e al twill. Lo schermo Extreme AMOLED da 6,8 pollici, protetto dal Gorilla Glass Vctus 2, ha una risoluzione di 2780×1264 pixel, refresh rate fino a 165 Hz, luminosità massima di 6.200 nits, supporto HDR10+ e Dolby Vision. Lo smartphone ha ricevuto le certificazioni MIL-STD-810H e IP68/69.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 8 Gen 5, 16 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB di storage UFS 4.1, tre fotocamere posteriori da 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x a periscopio), fotocamera frontale da 50 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, due altoparlanti, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali e batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida da 90 Watt, wireless da 50 Watt, inversa con cavo da 5 Watt e wireless inversa da 10 Watt.

Il sistema operativo è Android 16 (7 anni di aggiornamenti). Sarà in vendita nelle prossime settimane. Il prezzo è 1.099,00 euro.

Motorola moto watch

Il Motorola moto watch ha uno schermo OLED da 1,43 pollici, protetto dal Gorilla Glass 3, con diametro di 47 millimetri. Ha ricevuto la certificazione IP68. Ha una cassa in alluminio e una corona in acciaio inossidabile. I cinturini sono in silicone o acciaio inossidabile.

Queste sono le altre specifiche: 512 MB di RAM, storage eMMC da 4 GB, accelerometro, giroscopio, bussola, cardiofrequenzimetro, saturimetro, sensore di luce ambientale, altoparlante, microfono, connettività Bluetooth 5.3 e GPS. La batteria offre un’autonomia fino a 13 giorni. Il peso è 40 grammi.

Tutte le funzionalità per il monitoraggio delle attività sportive e della salute sono state sviluppate in collaborazione con Polar. Il prezzo del moto watch è 99,90 euro.