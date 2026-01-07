 CES 2026: Motorola signature e moto watch
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

CES 2026: Motorola signature e moto watch

Motorola ha annunciato al CES 2026 lo smartphone signature con schermo AMOLED da 6,8 pollici e lo smartwatch moto watch con schermo OLED da 1,43 pollici.
CES 2026: Motorola signature e moto watch
Tecnologia Mobile
Motorola ha annunciato al CES 2026 lo smartphone signature con schermo AMOLED da 6,8 pollici e lo smartwatch moto watch con schermo OLED da 1,43 pollici.
Motorola

Insieme al razr fold, il produttore statunitense ha svelato altri due interessanti dispositivi mobile al CES 2026 di Las Vegas. Lo smartphone Motorola signature, primo della serie, si posiziona al vertice dell’offerta con caratteristiche ultra premium in termini di qualità e dotazione hardware. Il moto watch è invece uno smartwatch molto economico con schermo OLED.

Motorola signature

Il Motorola signature ha un telaio in alluminio di qualità aeronautica e una parte posteriore con finitura ispirata al lino e al twill. Lo schermo Extreme AMOLED da 6,8 pollici, protetto dal Gorilla Glass Vctus 2, ha una risoluzione di 2780×1264 pixel, refresh rate fino a 165 Hz, luminosità massima di 6.200 nits, supporto HDR10+ e Dolby Vision. Lo smartphone ha ricevuto le certificazioni MIL-STD-810H e IP68/69.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 8 Gen 5, 16 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB di storage UFS 4.1, tre fotocamere posteriori da 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x a periscopio), fotocamera frontale da 50 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, due altoparlanti, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali e batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida da 90 Watt, wireless da 50 Watt, inversa con cavo da 5 Watt e wireless inversa da 10 Watt.

Il sistema operativo è Android 16 (7 anni di aggiornamenti). Sarà in vendita nelle prossime settimane. Il prezzo è 1.099,00 euro.

Motorola moto watch

Il Motorola moto watch ha uno schermo OLED da 1,43 pollici, protetto dal Gorilla Glass 3, con diametro di 47 millimetri. Ha ricevuto la certificazione IP68. Ha una cassa in alluminio e una corona in acciaio inossidabile. I cinturini sono in silicone o acciaio inossidabile.

Queste sono le altre specifiche: 512 MB di RAM, storage eMMC da 4 GB, accelerometro, giroscopio, bussola, cardiofrequenzimetro, saturimetro, sensore di luce ambientale, altoparlante, microfono, connettività Bluetooth 5.3 e GPS. La batteria offre un’autonomia fino a 13 giorni. Il peso è 40 grammi.

Motorola moto watch

Tutte le funzionalità per il monitoraggio delle attività sportive e della salute sono state sviluppate in collaborazione con Polar. Il prezzo del moto watch è 99,90 euro.

Fonte: Motorola

Pubblicato il 7 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Motorola sfida Samsung con il nuovo razr fold

Motorola sfida Samsung con il nuovo razr fold
CES 2026: Samsung Galaxy Book6 con Intel Core Ultra 3

CES 2026: Samsung Galaxy Book6 con Intel Core Ultra 3
CES 2026: ASUS ROG Zephyrus Duo 16, G14 e G16

CES 2026: ASUS ROG Zephyrus Duo 16, G14 e G16
Samsung avvisa: gli smartphone costeranno di più nel 2026

Samsung avvisa: gli smartphone costeranno di più nel 2026
Motorola sfida Samsung con il nuovo razr fold

Motorola sfida Samsung con il nuovo razr fold
CES 2026: Samsung Galaxy Book6 con Intel Core Ultra 3

CES 2026: Samsung Galaxy Book6 con Intel Core Ultra 3
CES 2026: ASUS ROG Zephyrus Duo 16, G14 e G16

CES 2026: ASUS ROG Zephyrus Duo 16, G14 e G16
Samsung avvisa: gli smartphone costeranno di più nel 2026

Samsung avvisa: gli smartphone costeranno di più nel 2026
Luca Colantuoni
Pubblicato il
7 gen 2026
Link copiato negli appunti