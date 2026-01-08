CES 2026: nuovi Acer Aspire con chip Intel e AMD

Insieme ai notebook della serie Swift, Acer ha annunciato nuovi modelli della serie Aspire al CES 2026 di Las Vegas. A partire da marzo sarà possibile acquistare le versioni con chip AMD Ryzen AI 400. Quelle con chip Intel Core Ultra 300 arriveranno sul mercato nel secondo trimestre. I prezzi non sono stati comunicati.

Acer Aspire 16/14 AI

I nuovi Aspire 16 AI hanno uno schermo OLED o IPS (touch e non) da 16 pollici con risoluzione WUXGA (1920×1200 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz. Saranno disponibili configurazioni con processori Intel Core Ultra 300 (fino al Core Ultra 9 386H) e AMD Ryzen AI 400 (fino al Ryzen AI 9 465).

Queste sono le altre specifiche: fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB, webcam full HD, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, altoparlanti stereo, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4 sui modelli con chip Intel), due porte USB Type-A, uscita HDMI 2.1, jack audio, card reader microSD (solo modelli con chip AMD) e batteria da 65 Wh.

I nuovi Aspire 14 AI hanno invece uno schermo OLED o IPS (touch e non) da 14 pollici con risoluzione WUXGA (1920×1200 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz. Saranno disponibili configurazioni con processori Intel Core Ultra 300 (fino al Core Ultra 9 386H) e AMD Ryzen AI 400 (fino al Ryzen AI 7 445).

Queste sono le altre specifiche: fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, webcam full HD, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, altoparlanti stereo, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4 sui modelli con chip Intel), due porte USB Type-A, uscita HDMI 2.1, jack audio, card reader microSD (solo modelli con chip AMD) e batteria da 65 Wh.