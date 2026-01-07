CES 2026: Samsung Galaxy Book6 con Intel Core Ultra 3

Samsung ha annunciato cinque nuovi notebook al CES 2026 di Las Vegas. Appartengono alla serie Galaxy Book6 e integrano i processori Intel Core Ultra 3. Oltre alle novità hardware ci sono ovviamente le funzionalità AI che sfruttano la potenza dei chip. Arriveranno sul mercato (anche in Italia) entro fine gennaio. I prezzi non sono noti.

Samsung Galaxy Book6

Samsung Galaxy Book6 Ultra è il modello di punta con schermo Dynamic AMOLED 2X touch da 16 pollici (risoluzione di 2880×1800 pixel, luminosità massima di 1.000 nits e refresh rate variabile tra 20 e 120 Hz). Il display è protetto dal Gorilla Glass con DXC. Ha ricevuto la certificazione True Bright 1300.

Queste sono le altre specifiche: processori Intel Core Ultra 3, fino a 64 GB di RAM LPDDR5X, SSD fino a 2 TB, scheda video integrata o NVIDIA GeForce RTX 5060/5070, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, webcam da 2 megapixel, sei altoparlanti, tastiera retroilluminata, jack audio, uscita HDMI 2.1, card reader SD, due porte Thunderbolt 4 (USB Type-C), una porta USB Type-A e batteria da 80,2 Wh.

Samsung Galaxy Book6 Pro

Il Samsung Galaxy Book6 Pro viene offerto con schermo Dynamic AMOLED 2X touch da 14 e 16 pollici. Saranno disponibili configurazioni con processori Intel Core Ultra 3, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD fino a 1 TB, scheda video integrata, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, webcam da 2 megapixel, quattro altoparlanti (due per il modello da 14 pollici), tastiera retroilluminata, jack audio, uscita HDMI 2.1, due porte Thunderbolt 4 (USB Type-C), una porta USB Type-A e batteria da 78,07 Wh (67,18 Wh per il modello da 14 pollici).

Samsung Galaxy Book6

Anche il Samsung Galaxy Book6 viene offerto con schermo da 14 e 16 pollici, ma c’è un pannello IPS con risoluzione di 1920×1200 pixel (anche touch per il modello da 16 pollici).

Queste sono le altre specifiche: processori Intel Core Ultra 3, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD fino a 1 TB, scheda video integrata, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4, webcam da 2 megapixel, due altoparlanti, tastiera retroilluminata, jack audio, uscita HDMI 2.1, card reader microSD, due porte USB Type-C, una porta USB Type-A e batteria da 61,2 Wh.

Su tutti i notebook della serie sono presenti numerose funzionalità Galaxy AI per la produttività, tra cui AI Select (ricerca di informazioni sul testo selezionato), Note Assist (riassunto del testo e traduzione in varie lingue) e ricerca AI (descrizione del contenuto sullo schermo o modifica delle impostazioni).