CES 2026: la tastiera wireless Lenovo che si ricarica da sola

Tra le novità che Lenovo presenterà al CES 2026 di Las Vegas ci sono alcune periferiche della gamma ThinkPad dotate di tecnologie inedite. Una di queste sarà in grado di ricaricarsi da sola. A svelarlo in anteprima è stata la redazione del sito Windows Latest.

CES 2026: i concept Lenovo per tastiere e mouse

Il Self-Charging Kit Concept sarà formato da mouse e tastiera. Come si può intuire già dal nome, non richiederà mai di collegare un cavo per fare il pieno di energia, sfruttando una tecnologia in grado di assorbire la luce, anche negli ambienti indoor e con luminosità ridotta a 50 lux. Per fare un paragone, sistemi simili oggi richiedono almeno 200-500 lux per funzionare correttamente.

La componente chiave dovrebbe essere quel piccolo pannello posizionato sopra le frecce direzionali (non è chiaro invece come funzioni per il mouse). È un’innovazione che serve davvero? Già oggi, le tastiere wireless sono ottimizzate per ridurre al minimo indispensabile il consumo e l’autonomia di alcuni modelli raggiunge diversi mesi di utilizzo.

C’è poi l’Adaptable Keyboard Concept, una tastiera compatta (senza tastierino numerico né pulsante Copilot) che permette all’utente di personalizzare l’esperienza intervenendo sugli attuatori posizionati sotto i tasti, regolando la forza necessaria a registrare la pressione. Questo consente di adattarla alle diverse situazioni, dal lavoro al gaming.

Restando in tema di periferiche Lenovo presentate a CES 2026, dovrebbero arrivare mouse e tastiere per il gaming dal design traslucido, appartenenti alla gamma 900 con pulsanti personalizzabili, connettività Bluetooth e tramite adattatore Wi-Fi. Le colorazioni prevista sono Thunder Grey e Cloud Grey. Come scritto in apertura, tutto quanto riportato in questo articolo arriva da un’indiscrezione pubblicata dal sito Windows Latest.

Altre novità attese dal marchio alla fiera di Las Vegas sono la console portatile Legion Go 2, il laptop Legion Pro Rollable con display che si estende in orizzontale e ThinkPad Rollable XD Concept che invece lo fa in verticale.