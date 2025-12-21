Lenovo Legion Go 2 con SteamOS al CES 2026

Lenovo annuncerà una Legion Go 2 con SteamOS al CES 2026 di Las Vegas. Le specifiche hardware saranno identiche a quella della versione già in commercio. L’unica differenza sarà rappresentata dal sistema operativo. Nonostante i miglioramenti introdotti da Microsoft, SteamOS è ancora superiore.

Legion Go 2 con SteamOS

Il prototipo della Legion Go 2 era stato mostrato al CES 2025 in occasione dell’annuncio della Lenovo Legion Go S con Windows 11 e SteamOS. I principali difetti (prestazioni e autonomia) sono stati risolti prima del lancio ufficiale avvenuto all’IFA 2025 di Berlino.

Windows 11 non è tuttavia nato per le console portatili, quindi Microsoft ha apportato diverse modifiche per migliorare l’usabilità e ridurre i consumi. Lenovo non aveva annunciato una versione con SteamOS, come per la precedente Legion Go S. Ciò avverrà durante il CES 2026 di Las Vegas (6-9 gennaio). Il sistema operativo di Valve (basato su Linux) è ottimizzato per il gaming fin dal lancio iniziale (quasi 12 anni fa).

Come detto, le specifiche rimarranno invariate: schermo OLED da 8,8 pollici (risoluzione 1920×1440 pixel e refresh rate fino a 144 Hz), processori AMD Ryzen Z2 e Ryzen Z2 Extreme, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD fino a 2 TB, altoparlanti stereo, jack audio, slot per microSD, due porte USB Type-C, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, lettore di impronte digitali, batteria da 74 Wh e i tradizionali pulsanti per il gaming.

Non ci sono informazioni sul prezzo. Quello base della versione con Windows 11 è 999,00 euro. Teoricamente il prezzo della Legion Go 2 con SteamOS dovrebbe essere inferiore, ma negli ultimi mesi il costo di RAM e SSD è aumentato in maniera esponenziale.