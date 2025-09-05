IFA 2025: Lenovo Legion Go 2 e Legion Pro 7

Lenovo ha annunciato nuovi prodotti per il gaming all’IFA 2025 di Berlino. Uno di essi è la console portatile Legion Go 2, il cui prototipo era stato mostrato al CES 2025 di Las Vegas. Il Legion Pro 7 è invece un potente notebook con processori AMD Ryzen 9000 HX. Saranno in vendita tra settembre e ottobre.

Lenovo Legion Go 2

La Lenovo Legion Go 2 ha uno schermo OLED touch da 8,8 pollici con risoluzione di 1920×1200 pixel, refresh rate variabile (30-144 Hz) e certificazione HDR TrueBlack 1000. I due controller TrueStrike sono staccabili e compatibili anche con la console portatile di prima generazione. Le dimensioni (controller inclusi) sono 295,6×136,7×42,25 millimetri.

La dotazione hardware comprende inoltre processori AMD fino al Ryzen Z2 Extreme, fino al 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB in formato M.2 2242, card reader per microSD fino a 2 TB, due porte USB Type-C (USB4), jack audio, due altoparlanti da 2 Watt, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, batteria da 74 Wh con ricarica rapida, lettore di impronte digitali e sistema operativo Windows 11.

Oltre a D-pad, pulsanti X/Y/A/B e due joystick ci sono tre pulsanti programmabili tramite Legion Space. Quando i due controller sono staccati, la console può essere posizionata su una superficie piana tramite il cavalletto posteriore. Sarà in vendita entro fine settembre. Il prezzo base è 999,00 euro.

Lenovo Legion Pro 7

Il Lenovo Legion Pro 7 è invece un potente gaming laptop con schermo OLED da 16 pollici (2560×1600 pixel, 240 Hz), processori AMD fino al Ryzen 9 9955HX3D, fino a 32 GB di RAM DDR5, SSD PCIe 5.0 fino a 2 TB (formato M.2 2280) e scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 5080.

Queste sono le altre specifiche: webcam da 5 megapixel, quattro altoparlanti, cinque porte USB (due Type-C e tre Type-A), uscita HDMI 2.1, jack audio, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, tastiera retroilluminata e batteria con capacità fino a 99,9 Wh.

Sarà in vendita dal mese di ottobre. Il prezzo base è 2.899,00 euro.