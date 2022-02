Riparte la Champions League: Inter-Liverpool è gratis

Riparte la Champions League. In un mese di febbraio denso di appuntamenti per gli amanti del pallone, infatti, anche la massima competizione europea vede tornare in campo le squadre qualificate dopo i gironi e dopo un sorteggio-beffa che all’Inter ha regalato le emozioni di Liverpool. Per i tifosi tutto ciò sarà online, in diretta streaming, su Prime Video.

Inter-Liverpool, gratis su Prime Video

Proprio Inter-Liverpool sarà la prima sfida ad aprire il versante italiano della Champions League. La partita di andata sarà a San Siro e vedrà contro due giocatori a suo tempo compagni di reparto alla Roma: Edin Dzeko e Mohamed Salah sono innegabilmente due tra i protagonisti più attesi di questa sfida che l’esperienza di Jurgen Klopp e l’entusiasmo di Simone Inzaghi metteranno in campo come in una scacchiera.

Tutto lascia immaginare una partita ad altissimo ritmo e ad altissima dose di spettacolo e per molti ci sarà una opportunità superlativa: poter assistere a questo evento a titolo completamente gratuito. Questa possibilità è concessa a due tipi di tifosi:

gli abbonati Amazon Prime, per i quali un’ampia selezione di partite è disponibile gratis su Amazon Prime Video; coloro i quali si abbonano oggi stesso, potendo fruire del primo mese gratis con la possibilità di cancellarsi, senza alcuna spesa e senza alcun vincolo, entro il rinnovo della mensilità.

Per poter assistere gratis alla diretta streaming di Inter-Liverpool, insomma, non devi far altro che cliccare qui e poi collegarti a partire dalle ore 21. E siccome il tempo concesso senza spese aggiuntive è pari ad 1 mese, ecco che potrai goderti gratis anche Juventus-Villareal del 16 marzo prossimo: due piccioni con una fava gratuita.