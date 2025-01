Il ritorno delle italiane in Champions: Praga-Inter e Milan-Girona

È una giornata di grande calcio per le italiane: dopo Atalanta-Sturm (5-0), Bologna-Borussia Dortmund (2-1) e Club Brugge-Juventus (0-0) oggi in Champions League tocca a Sparta Praga-Inter e a Milan-Girona. Le puoi vedere in streaming su NOW, in diretta da tutti i tuoi dispositivi. Entrambe le partite di giocano alle ore 21.

Guarda Sparta Praga-Inter e Milan-Girona in streaming

Si tratta di due impegni tutto sommato agevoli per le milanesi, alla portata di nerazzurri e rossoneri, sostenuti dal favore dei pronostici. Partiamo dalla squadra di mister Inzaghi, al 7° posto nel torneo con 13 punti e già aritmeticamente qualificata, che per la trasferta nella capitale ceca si presenta con i titolarissimi. L’unica assenza importante è quella di Calhanoglu, out per infortunio. Queste le probabili formazioni.

Sparta Praga (3-4-2-1): Vindhal; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner, Laci, Kairinen, Rynes; Birmancevic, Haraslin; Olatunji;

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Passaggio del turno già ipotecato anche per i rossoneri, sotto la nuova guida tecnica di Conceicao, alla 15° posizione in classifica con 12 punti. Ecco come i due allenatori dovrebbero schierarsi all’ingresso in campo, considerando gli stop forzati di Loftus-Cheek, Pulisic e Thiaw.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Musah, Reijnders, Leao; Morata;

Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau Martinez, David Lopez, Krejcì, Blind; Ivan Martin, Romeu; Tsygankov, Asprilla, Bryan Gil; Abel Ruiz.

Il pass Sport di NOW è disponibile da 14,99 euro al mese scegliendo la formula annuale. Oltre alle partite della Champions League include quelle della Serie A (tre per ogni turno di campionato), quelle della Serie C e delle altre coppe europee, i tornei del grande tennis a partire dagli Australian Open, il mondiale di Formula 1 (che vedrà Hamilton alla guida della Ferrari) e quello della MotoGP. Scopri di più sul sito ufficiale.