Chatbot AI su WhatsApp per creare il proprio assistente personale

La versione beta 2.25.18.4 di WhatsApp per Android introduce una funzionalità che permetterà di creare chatbot AI personalizzati direttamente dentro l’applicazione. Non più solo messaggi tra persone, ora si può progettare il proprio assistente virtuale su misura.

Come funzionano i nuovi chatbot AI di WhatsApp

Alcuni beta tester possono già sperimentare questa nuova funzione che consente di creare un assistente AI direttamente all’interno di WhatsApp. Meta sta finalmente portando sull’app di messaggistica le stesse funzionalità già disponibili su Instagram, Messenger e attraverso il sito Meta AI Studio. Si può personalizzare praticamente tutto, dalla personalità del bot – se si vuole spiritoso, professionale o amichevole – fino al suo aspetto e a cosa deve fare esattamente.

Questa funzione non è spuntata dal nulla. Meta ci stava lavorando da mesi, e l’aveva già annunciata nella beta 2.25.1.26. Lo scopo è rendere facile per chiunque creare il proprio bot AI, anche senza essere un programmatore. WhatsApp darà una mano con template pronti e suggerimenti per decidere che ruolo deve avere il bot, quali sono i suoi obiettivi e come deve comportarsi.

Disponibilità ancora limitata

Al momento solo alcuni beta tester fortunati possono mettere le mani su questa funzione, e solo se hanno scaricato l’ultima versione di WhatsApp beta dal Google Play Store. Meta renderà disponibili i chatbot AI a più persone nelle prossime settimane.

Chi è già nel programma beta di WhatsApp, potrebbe avere la fortuna di trovarla già attiva. Chi invece usa la versione normale dell’app, dovrà portare pazienza finché non arriva per tutti. Come sempre con WhatsApp, le novità più interessanti passano prima dai beta tester e poi, se tutto va bene, arrivano al resto del mondo.