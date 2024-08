Chatbot Arena: Gemini 1.5 Pro di Google supera GPT-4

Google ha appena svelato il suo ultimo modello di intelligenza artificiale, Gemini 1.5 Pro, rendendo disponibile la “versione 0801” sperimentale per i primi test e feedback attraverso Google AI Studio e l’API Gemini.

Il nuovo modello di Google ha rapidamente scalato le classifiche, conquistando il primo posto nella prestigiosa classifica di LMSYS Chatbot Arena con un impressionante punteggio ELO di 1300. Questo risultato pone Gemini 1.5 Pro davanti a rivali del calibro di GPT-4o di OpenAI (ELO: 1286) e Claude-3.5 Sonnet di Anthropic (ELO: 1271), segnalando un potenziale cambiamento nel panorama dell’IA.

Exciting News from Chatbot Arena!@GoogleDeepMind's new Gemini 1.5 Pro (Experimental 0801) has been tested in Arena for the past week, gathering over 12K community votes.

For the first time, Google Gemini has claimed the #1 spot, surpassing GPT-4o/Claude-3.5 with an impressive

