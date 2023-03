ChatGPT arriva su Apple Watch, ma attenzione

Poco dopo l’integrazione di ChatGPT su smartwatch AmazFit, giunto grazie a un intervento ufficiale da parte degli sviluppatori sul sistema operativo proprietario Zepp OS, a quanto pare anche gli Apple Watch ricevono ChatGPT. Attenzione, però, in quanto non si tratta per nulla di una funzionalità implementata dalla Mela.

ChatGPT arriva su Apple Watch, ma non è come pensate

Chi vuole provare con mano ChatGPT all’interno degli smartwatch top di gamma offerti da Tim Cook e soci dovrà farlo tramite applicazioni di terze parti. Spiccano in particolare due soluzioni: watchGPT e watchAI.

La prima è disponibile sullo shop Apple a 4,99 euro ed è sviluppata da Modum B.V., ma non pensate che si tratti di un servizio completo come quello disponibile su browser. L’applicazione si limita infatti a semplici domande poste dagli utenti; ergo, non supporta input complessi o conversazioni complete. Per utilizzare watchGPT basta comunque aprire l’applicazione e digitare un messaggio, al quale l’IA risponderà in poco tempo. Dopodiché, l’output può essere condiviso sui social, via e-mail o tramite SMS.

La seconda soluzione è invece sviluppata da Ali Haghani ed è acquistabile a 2,49 euro, ma con un prezzo minore offre gli stessi servizi? Stando alla descrizione offerta dallo sviluppatore all’interno dell’App Store, WatchAI risponde a domande poste vocalmente o tramite tastiera sfruttando il modello GPT-3 e non propriamente ChatGPT. Tuttavia, l’utilizzo è basato su token e pone dei limiti importanti alle potenzialità dello strumento. Per questo motivo, viene consigliato l’inserimento della chiave API personale disponibile su OpenAI.

Arriverà una soluzione ufficiale?

Apple molto probabilmente è già all’opera per cercare una soluzione definitiva, magari a pagamento, per rispondere alle sfide lanciate da Microsoft e Google rispettivamente con Bing e Bard. Questa resta però una mera indiscrezione di mercato. Di conseguenza, non è possibile valutare se e quando da Cupertino uscirà una iterazione personalizzata di GPT-3 o un servizio basato su ChatGPT da dotare ai dispositivi della Mela.