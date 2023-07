ChatGPT arriva su Android la prossima settimana

Come promesso circa due mesi fa, OpenAI ha annunciato l’arrivo imminente di ChatGPT per Android. Gli utenti possono già effettuare la “preregistrazione” sul Google Play Store. L’app sarà disponibile nel corso della prossima settimana. Non è noto se sarà subito accessibile in Italia.

In arrivo ChatGPT per Android

ChatGPT era inizialmente accessibile solo tramite web. La sua popolarità è stata sfruttata dai truffatori per convincere gli utenti ad installare app fasulle. La versione ufficiale per iOS è stata rilasciata il 18 maggio solo negli Stati Uniti. L’estensione in altri paesi è avvenuta gradualmente fino ad arrivare in Italia a fine maggio.

Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI — OpenAI (@OpenAI) July 21, 2023

OpenAI non ha indicato un giorno preciso, né se l’app sarà disponibile subito in tutti i paesi o solo negli Stati Uniti (la preregistrazone è possibile anche in Italia), come avvenuto con la versione per iOS. Gli utenti Android possono accedere a ChatGPT via browser, ma l’interfaccia non è ottimizzata per smartphone. L’app dedicata offrirà funzionalità specifiche, tra cui la sincronizzazione delle conversazioni e delle preferenze. Possibile anche il supporto per il riconoscimento vocale e Google Assistant.

L’accesso al modello GPT-4 e alle funzionalità più avanzate rimarrà ovviamente un’esclusiva degli abbonati a ChatGPT Plus. A proposito di GPT-4, OpenAI ha comunicato la disponibilità di una nuova versione del modello che offre migliori prestazioni. Tre ricercatori hanno rilevato un peggioramento delle capacità di ChatGPT, ma alcuni esperti considerano sbagliata la metodologia usata per i test.