ChatGPT per iPhone: l'app iOS è disponibile in Italia

L’attesa è finita: l’applicazione ufficiale iOS di ChatGPT, per iPhone, fa oggi il suo debutto in Italia. Chi è interessato la può scaricare subito, in modo del tutto gratuito, direttamente dalla piattaforma App Store. Tra le funzionalità integrate figura il supporto alla sincronizzazione delle conversazioni tra i dispositivi utilizzati.

OpenAI ha portato l’app iOS di ChatGPT per iPhone in Italia

La distribuzione raggiunge dunque il nostro paese, attraverso un approccio graduale partito il 19 maggio negli Stati Uniti e arrivato poi in altre decine di territori, anche europei. Stando a quanto si legge nella scheda del software, OpenAI continua a rilasciare aggiornamenti per intervenire su aspetti come il supporto alle lingue che si leggono da destra a sinistra, all’input vocale e alla cancellazione della cronologia.

Così come accade per l’incarnazione del chatbot che è possibile interpellare via browser, l’utilizzo richiede un accesso costante a Internet, poiché l’elaborazione delle domande e la generazione delle risposte avviene su un server remoto. Qui sotto un paio di screenshot appena catturati.

Ricordiamo che l’intelligenza artificiale parla italiano e interpreta correttamente i comandi vocali impartiti nella nostra lingua. Il servizio è gratuito, ma alcune funzionalità avanzate, come l’impiego del modello GPT-4 di ultima generazione, sono riservate a coloro che scelgono di mettere mano al portafogli e di sottoscrivere l’abbonamento Plus, a fronte di una spesa mensile pari a 20 dollari.

Manca ora all’appello la versione Android, ma l’attesa non sarà lunga. OpenAI ha promesso una distribuzione a breve, con le stesse funzionalità di ChatGPT per iOS. Per ovviare alla lacuna, sugli smartphone e sui tablet con il sistema operativo di Google è comunque possibile aprire il browser e recarsi all’indirizzo chat.openai.com, proprio come su computer.

